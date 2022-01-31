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31.01.2022 07:10
Рубрика: Общество

Опыты на грызунах подтвердили легкий COVID-19 у зараженных "омикроном"

Текст: Александр Ленин

Группа иностранных ученых сравнила легкие хомяков, зараженных различными типами коронавируса. В итоге специалисты пришли к выводу, что заболевание у инфицированных штаммом "омикрон" протекает на фоне относительно легкой симптоматики.

В проведении эксперимента приняли участие в том числе представители НИИ медицинских наук Токийского университета, сообщает телерадиокомпания NHK.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Так, исследователи заразили грызунов штаммами "дельта" и "омикрон", после чего стали наблюдать за развитием болезни. Результаты показали, что подопытные со штаммом "дельта" перенесли пневмонию тяжелее, чем зверьки с "омикроном". Впоследствии эти выводы подтвердили и данные компьютерной томографии органов дыхания животных.

Вместе с тем, даже среди хомяков, зараженных штаммом "омикрон", были зафиксированы случаи с летальным исходом. С учетом этого представители науки призвали людей не пренебрегать мерами профилактики во время пандемии. Особенно это касается граждан пожилого возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Общество Здоровье В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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