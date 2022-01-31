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31.01.2022 03:30
Рубрика: Экономика

Отходы станут удобрениями

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Снизить издержки производителей мяса и, значит, сдержать рост цен на полке можно, если вернуть навозу и помету статус сырья для удобрений и перестать считать их отходами и агрохимикатами. Такие изменения в законодательство внесены в Госдуму. Если законопроект будет принят, он избавит бизнес от необходимости оформлять кучу ненужных документов, позволит увеличить производство органических удобрений и при этом не нанесет вреда окружающей среде.
Сейчас удобрить почву навозом и пометом почти невозможно. Аграриям за это светят штрафы. Фото: Виктор Погонцев Сейчас удобрить почву навозом и пометом почти невозможно. Аграриям за это светят штрафы. Фото: Виктор Погонцев
Сейчас удобрить почву навозом и пометом почти невозможно. Аграриям за это светят штрафы. Фото: Виктор Погонцев

Последние 2000 лет навоз считался ценным сырьем для производства органических удобрений и применялся для повышения плодородия почв в растениеводстве. Но в последние несколько лет навоз и помет признаются одновременно отходами, агрохимикатами, сырьем для продукта (удобрения) и самим продуктом. Для каждой категории действуют свои нормативы и требования, выполнить которые все вместе невозможно, не нарушив какой-либо из них, говорит заместитель руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Максим Синельников.

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"Выполнение требований законодательства убийственно для продовольственной безопасности страны", - говорит он.

В результате, с одной стороны, с 1990 года внесение органических удобрений под посевы в сельхозорганизациях по стране сократилось в 5,5 раза - с 389,5 млн до 70,5 млн тонн в 2020 году, подсчитывают в Россельхозбанке. Инвесторы не хотят вкладывать в проекты по производству органических удобрений, потому что рискуют быть оштрафованными.

С другой - в сельхозорганизациях образовывается более 180 млн тонн навоза и помета в год. Если весь этот объем признать отходом, то в соответствии со ставкой платы за негативное воздействие на окружающую среду животноводство должно будет отдавать ежегодно около 6 трлн рублей за размещение отходов. Это две годовые выручки всей отрасли животноводства, не считая молока, подсчитали в НМА.

С третьей стороны, 180 млн тонн навоза и помета - это в три раза больше, чем вся страна генерирует в год твердых коммунальных отходов (60 млн тонн). Если с утилизацией этого объема ТКО существуют большие проблемы, то как и где размещать в три раза больше навоза и помета, если их тоже считать отходами?

Несколько лет назад минсельхоз и минприроды выпустили разъяснения, согласившись не требовать соблюдения природоохранного законодательства, если навоз и помет используются в качестве удобрения.

"На практике разъяснения профильных министерств не принимаются во внимание Росприроднадзором. При этом судебные органы при обжаловании действий контрольно-надзорного органа выносят противоречивые судебные акты", - говорил первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. В итоге многие аграрии получают штрафы за вред окружающей среде.

Законопроект "о навозе и помете" разрешит эту правовую коллизию. Документом предполагается выделить эти продукты жизнедеятельности в отдельную категорию, как это сделано в Европе, Великобритании, США. Навоз и помет перестанут быть агрохимикатами и отходами, если будут использоваться в качестве сырья для удобрений. Производителям не потребуется оформлять дорогостоящие лицензии, тратиться на экспертизы, получать паспорта на отходы и другие документы. При этом требования природоохранного законодательства сохранятся.

Экономика АПК Законодательная власть Госдума

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