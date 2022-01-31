Первенец белорусской АЭС заместил около 1,8 млрд куб. м природного газа

Чуть больше шести месяцев прошло со времени официального старта первого энергоблока атомного первенца Беларуси, а статистика, которая внимательно следит за экономическими изменениями на пространстве страны, зафиксировала, что Островецкая АЭС уже позволила заместить около 1,8 млрд куб. метров природного газа. А чтобы нагляднее оценить эти масштабы, аналитики поясняют, что эти объемы сопоставимы почти с годовым объемом его потребления населением почти десятимиллионной страны.

Масштабный энергетический проект, констатируют эксперты, является локомотивом развития многих отраслей экономики РБ, содействует широкому внедрению современных технологий на производствах, обеспечивает создание новых рабочих мест.

А глава энергетического ведомства Беларуси Виктор Каранкевич уточнил в беседе с БЕЛТА, что с момента включения первого блока в объединенную энергосистему уже выработано 6,9 млрд кВт.ч электроэнергии. Кстати, с вводом второго энергоблока в эксплуатацию объем производства электроэнергии на АЭС составит около 18,5 млрд кВт.ч в год, что позволит ежегодно замещать 4,5 млрд куб.м природного газа.

За годы реализации ядерной энергетической программы, подтвердили в отраслевом министерстве, республика сделала серьезные шаги на пути формирования системы ядерной и радиационной безопасности и ее важнейших элементов, включая создание соответствующей нормативно-правовой базы, выстраивание и функционирование системы защиты и реагирования, подготовку кадров, взаимодействие на системной основе с ведущими международными организациями.

Кстати, министр энергетики сообщил, что в активную зону второго реактора тоже уже загружено свежее ядерное топливо. "Мы находимся на подэтапе, когда проходят гидроиспытания на плотность реакторной установки - ее первого и второго контуров", - пояснил министр. Далее планируется выход на минимально контролируемый уровень мощности реакторной установки с проведением соответствующих испытаний и исследований. Следующий этап - это энергетический пуск и выдача в сеть первых киловатт-часов.

А по словам представителя отраслевого министерства, в районе размещения БелАЭС еще пять лет назад были организованы три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях, которые расположены в Нарочи, Ошмянах и Лынтупах. Действуют также три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Все они внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга. "Каких-то отклонений от получаемых ранее значений мы не зафиксировали", - резюмируют эксперты.

Как уже информировал "СОЮЗ", для строительства АЭС в Гродненской области был выбран российский проект "АЭС-2006" нового поколения 3+, в сооружении которого приняло участие 36 строительных организаций. Он полностью соответствует международным требованиям МАГАТЭ и отличается повышенными характеристиками безопасности.