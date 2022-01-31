Песков назвал возможные санкции Лондона "атакой на бизнес"

Заявления главы МИД Великобритании о возможных новых санкциях против российских компаний пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень тревожными, это атака на бизнес.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков заметил, что это тревожные заявления не только для отечественных компаний. "Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона и это повод для серьезной обеспокоенности международных финансовых и бизнес-структур", - оценил он. "Это очень тревожные заявления, подрывающие инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой", - сказал пресс-секретарь президента. "Не так часто увидишь или услышишь такие прямые угрозы атаковать бизнес", - заметил он.

"Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях. Но здесь надо называть все своими именами. Санкции - это нечто легитимное и оформленное решением Совета Безопасности ООН, - напомнил Песков. - В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес". У многих отечественных компаний в качестве акционеров или стратегических партнеров - британские фирмы, так что кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу, обратил он внимание.

"В целом англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряженность на европейском континенте, - продолжил пресс-секретарь президента. - Нам, европейцам, стоит задуматься, когда страна, находящаяся за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома... и пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, ситуацию вряд ли удастся исправить".