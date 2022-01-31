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31.01.2022 13:26
Рубрика: Власть

Песков назвал возможные санкции Лондона "атакой на бизнес"

Текст: Кира Латухина

Заявления главы МИД Великобритании о возможных новых санкциях против российских компаний пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень тревожными, это атака на бизнес.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Отвечая на вопросы журналистов, Песков заметил, что это тревожные заявления не только для отечественных компаний. "Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона и это повод для серьезной обеспокоенности международных финансовых и бизнес-структур", - оценил он. "Это очень тревожные заявления, подрывающие инвестиционную привлекательность и вообще привлекательность Великобритании как таковой", - сказал пресс-секретарь президента. "Не так часто увидишь или услышишь такие прямые угрозы атаковать бизнес", - заметил он.

"Министр иностранных дел Великобритании говорила о неких санкциях. Но здесь надо называть все своими именами. Санкции - это нечто легитимное и оформленное решением Совета Безопасности ООН, - напомнил Песков. - В данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес". У многих отечественных компаний в качестве акционеров или стратегических партнеров - британские фирмы, так что кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу, обратил он внимание.

"В целом англосаксы, конечно, изрядно накачивают напряженность на европейском континенте, - продолжил пресс-секретарь президента. - Нам, европейцам, стоит задуматься, когда страна, находящаяся за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома... и пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, ситуацию вряд ли удастся исправить".

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