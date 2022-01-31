Песков призвал США отказаться от истерики в информационной кампании вокруг Украины

В Кремле призвали США и их союзников в освещении ситуации вокруг Украины отказаться от истерики. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в последние месяцы в западных СМИ публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной или заведомо лживой и провокационной информации. "Это становится очевидным почти практически для всех, поэтому к этим публикациям нужно соответствующим образом относиться", - заявил он.

Такая информационная кампания создает соответствующий фон непосредственно на Украине. "Люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают", - подчеркнул Песков.

Москва, напомнил он, эту линию последовательно критикует и призывает Вашингтон вместе с союзниками "занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию".