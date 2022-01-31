ПФР и ФСС объединят в единый социальный фонд

Минтруд предложил к следующему году объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в одну организацию - Фонд пенсионного и социального страхования. Новая структура будет начислять гражданам все социальные выплаты, включая пенсии, пособия по больничному и в связи с несчастными случаями на производстве.

Информационные системы ведомств с данными о получателях мер поддержки будут размещены на одной цифровой платформе. Это упростит назначение выплат (они смогут предоставляться без лишних бумаг и справок по принципам "социального казначейства"), позволит сократить расходы на содержание разрозненной IT-инфраструктуры, пояснили в минтруде.

В ведомстве отмечают, что все права граждан на меры поддержки после объединения фондов будут сохранены и гарантированы в полном объеме.

Людям станет проще оформить новые выплаты и получить консультации по ним: услуги, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, будут доступны в единых клиентских службах, по всем вопросам можно будет обратиться в один контакт-центр.

За сотрудниками фондов после реорганизации сохранят рабочие места.

Страховые взносы в единый фонд будут перечисляться одним платежом. Сейчас работодатели платят за своих работников их отдельно в ФСС и ПФР. В ПФР отчисления обязательны за всех наемных работников, а в ФСС - только за тех, с кем заключен трудовой договор. В результате граждане, работающие по гражданско-правовому договору, лишаются права на оплачиваемый больничный. Минтруд предлагает ввести обязательное социальное страхование для всех работников.

С 2023 года выплаты на детей, пенсии, пособия по больничному и многие другие будет начислять единый социальный фонд

Общий размер страховых взносов для льготных категорий останется прежним. Для малого и среднего бизнеса он снижен до 15% с той части зарплат, которая превышает минимальный размер оплаты труда. Для резидентов особых экономических зон, благотворительных и социально ориентированных организаций, Сколково, ИТ-организаций и мультипликаторов его сохранят на уровне 7,6%, а для членов экипажей судов оставят нулевым.

Предлагается увеличить общий размер страховых взносов с заработных плат свыше 86 тысяч рублей, но не более чем на 16 тысяч рублей за сотрудника в год. Сейчас в ПФР отчисляются взносы в размере 22% с зарплат до 1,565 млн рублей в год и 10% с той их части, которая больше этой суммы. Отчисления в ФСС составляют 2,9%, но только с заработка до 1,032 млн рублей в год.

Нововведение, считают в минтруде, позволит в полтора раза увеличить социальные выплаты. Так, уже к 2025 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей вместо нынешних 37,9 тысячи рублей (пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты в пределах максимально возможной суммы). Предельная выплата по беременности и родам (за 140 календарных дней) составит 660,9 тысячи рублей (сейчас - 435,9 тысячи рублей).

Деятельность фонда будет подотчетна Наблюдательному совету. В него войдут семь человек: по одному со стороны профсоюзов и работодателей от Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также представители Госдумы, Совета Федерации, правительства и самого фонда.