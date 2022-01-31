ПФР и ФСС объединят в единый социальный фонд

Новости

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина 01:23
FT: Париж и Берлин встревожены воинственной политикой Британии в адрес России 00:50
Футболист "МЮ" арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки 30.01.2022
СКР завершил расследование уголовного дела об аферах с билетами в театр 30.01.2022
Африканские священники РПЦ совершили первую литургию 30.01.2022
Умер актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко 30.01.2022
Около 567 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 30.01.2022
Ученые США назвали условия для приобретения "супериммунитета" от ковида 30.01.2022
Для проверки новой РЛС "Небо-Т" в воздух подняли самолеты Су-34 30.01.2022
Минобороны Болгарии: Необходимости в дополнительных силах НАТО у нас нет 30.01.2022
Авиацию Балтфлота усилили четыре истребителя Су-30СМ2 30.01.2022
Из Невы подняли тело мальчика, провалившегося под лед неделю назад 30.01.2022
В Германии рассказали, сколько ждать сертификации “Северного потока - 2” 30.01.2022
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал" 30.01.2022
В Совфеде усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у российских "олигархов" 30.01.2022
В Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно 30.01.2022
Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь 30.01.2022
В Пензенской области водитель маршрутки высадил девочку на мороз 30.01.2022
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева 30.01.2022
Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный" 30.01.2022
Синоптик рассказал, что жителям Центра России принесет циклон "Надя" 30.01.2022
В Казахстане задержан подозреваемый в осквернении православного кладбища 30.01.2022
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется 30.01.2022
Олимпийский чемпион Артур Далалоян завершил карьеру 30.01.2022
Глава МИД Британии подтвердила планы Лондона ввести новые санкции против России 30.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 01:33
Рубрика: Общество

ПФР и ФСС объединят в единый социальный фонд

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Минтруд предложил к следующему году объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в одну организацию - Фонд пенсионного и социального страхования. Новая структура будет начислять гражданам все социальные выплаты, включая пенсии, пособия по больничному и в связи с несчастными случаями на производстве.

Информационные системы ведомств с данными о получателях мер поддержки будут размещены на одной цифровой платформе. Это упростит назначение выплат (они смогут предоставляться без лишних бумаг и справок по принципам "социального казначейства"), позволит сократить расходы на содержание разрозненной IT-инфраструктуры, пояснили в минтруде.

Фото: iStock
Минтруд разъяснил, кто может обратиться за выплатой на детей до трех лет

В ведомстве отмечают, что все права граждан на меры поддержки после объединения фондов будут сохранены и гарантированы в полном объеме.

Людям станет проще оформить новые выплаты и получить консультации по ним: услуги, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, будут доступны в единых клиентских службах, по всем вопросам можно будет обратиться в один контакт-центр.

За сотрудниками фондов после реорганизации сохранят рабочие места.

Страховые взносы в единый фонд будут перечисляться одним платежом. Сейчас работодатели платят за своих работников их отдельно в ФСС и ПФР. В ПФР отчисления обязательны за всех наемных работников, а в ФСС - только за тех, с кем заключен трудовой договор. В результате граждане, работающие по гражданско-правовому договору, лишаются права на оплачиваемый больничный. Минтруд предлагает ввести обязательное социальное страхование для всех работников.

С 2023 года выплаты на детей, пенсии, пособия по больничному и многие другие будет начислять единый социальный фонд

Общий размер страховых взносов для льготных категорий останется прежним. Для малого и среднего бизнеса он снижен до 15% с той части зарплат, которая превышает минимальный размер оплаты труда. Для резидентов особых экономических зон, благотворительных и социально ориентированных организаций, Сколково, ИТ-организаций и мультипликаторов его сохранят на уровне 7,6%, а для членов экипажей судов оставят нулевым.

Предлагается увеличить общий размер страховых взносов с заработных плат свыше 86 тысяч рублей, но не более чем на 16 тысяч рублей за сотрудника в год. Сейчас в ПФР отчисляются взносы в размере 22% с зарплат до 1,565 млн рублей в год и 10% с той их части, которая больше этой суммы. Отчисления в ФСС составляют 2,9%, но только с заработка до 1,032 млн рублей в год.

Нововведение, считают в минтруде, позволит в полтора раза увеличить социальные выплаты. Так, уже к 2025 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей вместо нынешних 37,9 тысячи рублей (пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты в пределах максимально возможной суммы). Предельная выплата по беременности и родам (за 140 календарных дней) составит 660,9 тысячи рублей (сейчас - 435,9 тысячи рублей).

Деятельность фонда будет подотчетна Наблюдательному совету. В него войдут семь человек: по одному со стороны профсоюзов и работодателей от Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также представители Госдумы, Совета Федерации, правительства и самого фонда.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования

Главное сегодня

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Медведев уступил Надалю в ярком финале Australian Open
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал"
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым