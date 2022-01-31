Почему отношения России и Китая находятся на самом лучшем этапе в истории

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На их открытие приедет президент России Владимир Путин. Из-за пандемии коронавируса нового типа встречи глав Китая и России последние два года проходили в онлайн-формате. Предстоящий визит Путина в Китай будет первой офлайн-встречей между главами двух стран с начала пандемии. Стороны проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, важным международным и региональным вопросам. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это будет первый зарубежный визит Владимира Путина в 2022 году.

На ежегодной пресс-конференции, проведенной 23 декабря 2021 года, президент России отметил, что за попытками США и некоторых западных стран бойкотировать Олимпиаду в Пекине кроется лишь одно: намерение сдержать развитие Китая. Такой подход является неприемлемым и ошибочным. Россия и Китай всегда выступают против политизации спорта. Участие Путина в церемонии открытия зимних Олимпийских игр является большой поддержкой Китая, свидетельствует о твердой решимости КНР и России отразить новые вызовы в новой международной обстановке.

В связи с тем, что Китай и Россия придерживаются одинаковых или схожих взглядов и позиций по важным международным вопросам, уважают друг друга и поддерживают друг друга в защите своих основных интересов, отношения между двумя странами непрерывно развиваются.

В 1994 году Китай и Россия установили конструктивное партнерство добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. В 1996 году Китай и Россия установили партнерские отношения стратегического взаимодействия, ориентированные на 21-й век и основанные на равноправии и взаимном доверии. Вступая в 21-й век, Китай и Россия полностью разрешили пограничный вопрос, подписали в 2001 году Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот договор определил основной принцип двусторонних отношений: Китай и Россия всегда живут в дружбе и никогда не будут врагами. В 2011 году Китай и Россия установили отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, развертывая активное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной сферах и сфере безопасности. В 2019 году главы Китая и России заявили, что двусторонние отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступают в новую эпоху. В 2021 году исполнилось 20 лет со дня подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Главы двух государств единогласно решили продлить срок его действия и заложить прочную политическую основу для укрепления дальнейшего сотрудничества между двумя странами в будущем.

Плодотворное сотрудничество Китая и России по пограничным вопросам способствовало преобразованию "Шанхайской пятерки" в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), которой в 2021 году также исполнилось 20 лет. Благодаря совместным усилиям Китая и России за последние два десятилетия ШОС добилась больших успехов в борьбе с "тремя силами зла", в сферах безопасности и экономического взаимодействия. ШОС быстро эволюционировала в организацию с высоким международным престижем. Практическое сотрудничество Китая и России в рамках БРИКС также углубляется, создавая подлинно многосторонние торговые системы с учетом интересов развивающихся стран.

Сегодня мир находится в состоянии сильной турбулентности. Практика свидетельствует, что китайско-российские отношения выдерживают испытание временем и такими неблагоприятными условиями, как нестабильная международная обстановка, давление Запада, экономическая нестабильность, пандемия коронавируса нового типа. Китай и Россия активно поддерживают политический диалог. Сотрудничество между странами в торгово-экономической, космической и гуманитарной сферах, в области безопасности, энергоресурсов и ядерной энергии принесло огромные результаты.

Столкнувшись с политическим давлением со стороны США и Запада, Китай и Россия активно поддерживают политический диалог. С 2013 года состоялось 37 встреч глав Китая и России. Стороны поддерживают диалог по вопросам борьбы с пандемией, изменения климата, международной обстановки и двустороннего сотрудничества. Китай и Россия неуклонно поддерживают друг друга в ключевых вопросах интересов двух стран, отразили попытки поссорить Москву и Пекин, продвигали стыковку инициативы "Один пояс и один путь" с Евразийским экономическим союзом.

Объем торговли между Китаем и Россией с 2018 года постоянно превышал 100 миллиардов долларов. В 2021 году двусторонний товарооборот вырос на 35,8 процента - до 146,8 миллиарда долларов. Качество торговли между Китаем и Россией с каждым годом улучшается, ее структура непрерывно оптимизируется. Китай стал самым большим экспортным рынком сельскохозяйственной продукции и мяса для России в 2020 году, является крупнейшим торговым партнером России уже 12 лет подряд.

В последние годы стремительно развивается сотрудничество между Китаем и Россией в области энергетики. 6 января 2021 года в Китае началось сооружение южной ветки газопровода, по которому российский газ расходится по всей КНР. Эта газотранспортная артерия будет сдана в эксплуатацию в 2025 году. 9 июня начал работу Амурский газоперерабатывающий завод, возведенный на российские и китайские инвестиции. Его проектная мощность - 42 миллиарда кубрметров газа в год. На полную мощность завод выйдет с 2025 года. 19 мая 2021 года состоялась торжественная церемония старта работ по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 на АЭС "Тяньвань" в провинции Цзянсу, а также блоков № 3 и № 4 на АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин на основе российских технологий.

В 2020-м и 2021-м годах Китай и Россия провели перекрестные Годы научно-технического и инновационного сотрудничества. Китай и Россия договорились о посвящении 2022 и 2023 годов сотрудничеству в области физической культуры и спорта.

Кроме того, непрерывно углубляется сотрудничество Китая и России в области высоких технологий, аэрокосмической техники и космоса, а также безопасности, демонстрируя огромный потенциал всестороннего практического сотрудничества.

Китайско-российские отношения находятся на самом лучшем этапе в истории. Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил китайско-российские отношения за то, что они продемонстрировали ответственность больших держав и стали надежной опорой для защиты международной справедливости. Президент России Владимир Путин назвал китайско-российские отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке и весомым фактором стабильности на международной арене. Предстоящая встреча на зимних Олимпийских играх глав Китая и России позволит поднять двусторонние отношения на новый уровень и открыть новую страницу двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.