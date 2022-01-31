Прием заявлений на сдачу ЕГЭ по выбору завершится 1 февраля

Новости

В "Единой России" выступили против снижения нештрафуемого порога скорости 16:45
Россельхознадзор может ограничить ввоз импортных кормов для животных 16:35
Контрафактный алкоголь предложили уничтожать быстрее 16:34
Цену на лекарство от коронавируса снизят в два раза 16:31
Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение 16:29
В Подмосковье построят транспортную развязку на трассе М-1 "Беларусь" 16:23
Мавзолей Ленина закроют на весь февраль на профилактику 16:17
Суд отклонил апелляцию Booking на штраф в 1,3 млрд рублей 16:13
Кремль: Путин в КНР проведет переговоры только с Си Цзиньпином 16:01
На полигоне в ЮВО проходит сбор резервистов 15:45
Посол РФ связал антироссийские сюжеты в Британии с кризисом внутри этой страны 15:41
Михневич возглавил сборную Польши по футболу 15:38
Воробьев не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19 15:35
Путин обсудит с премьером Венгрии проблемы европейской безопасности 15:32
Спасатели обнаружили пилота пропавшего японского истребителя 15:21
Врачи назвали признаки высокого уровня холестерина 15:21
В Екатеринбурге впервые вакцинировали от коронавируса 50 суворовцев 15:14
В Петербурге учеников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение 14:49
Минюст: порядка 100 тысячам осужденным в РФ можно заменить заключение на принудительные работы 14:48
Более 23 млрд рублей кабмин направит за четыре года на научный флот 14:48
Ярослав Ашихмин: Власти Москвы принимают меры и пересматривают их с учетом обстановки 14:44
Кабмин выделит еще 1,8 млрд рублей на проекты в авиастроении 14:28
МИД: Лавров и Блинкен проведут телефонный разговор 1 февраля 14:08
Дмитрий Москаленко: Существующих антиковидных мер в Москве вполне достаточно 14:02
В Ивановской области выявлен омикрон-штамм 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 15:52
Рубрика: Общество

Прием заявлений на сдачу ЕГЭ по выбору завершится 1 февраля

Текст: Мария Агранович
Подготовка к ЕГЭ-2022 выходит на финишную прямую: 1 февраля заканчивается прием заявлений на сдачу экзаменов по выбору. Неважно, когда вы собираетесь сдавать ЕГЭ - в досрочный, основной или, может, дополнительный период. Те, кто еще учится, сдают документ в своей школе, а выпускники прошлых лет и ученики зарубежных школ могут сделать это в специальных пунктах регистрации на сдачу ЕГЭ. В каждом региональном управлении образованием есть список таких мест.

Какие предметы в топе? На что обратить внимание в оставшиеся до экзамена пару месяцев, ведь досрочный период стартует 21 марта? От каких ошибок можно себя заранее подстраховать?

Досрочный период ЕГЭ и ОГЭ могут перенести

По-прежнему, рекордсменом среди предметов по выбору остается обществознание. Напомним, в прошлом году его выбрали почти 307 тысяч человек, что по сравнению с предыдущим годом стало на 14 тысяч больше! По мнению экспертов, рост будет и теперь. Почему - понятно: ЕГЭ по обществознанию необходим для поступления на огромное количество специальностей - от юриспруденции и экономики до лингвистики, искусствоведения и политологии. Правда, в 2021 году сдать ЕГЭ по обществознанию не смогли 18 процентов участников экзамена. Дело в том, что иногда его выбирают как не самый сложный или вовсе запасной вариант и попадают в ловушку.

Чаще всего школьники "спотыкаются" на вопросах о различии функции законодательной и исполнительной властей, путаются в разделении полномочий между федеральными и муниципальными властями. Многие не могут пояснить некоторые пункты из Конституции. Тем, кто готовится к ЕГЭ, на эти моменты нужно обратить внимание в первую очередь.

Второй топ по данным прошлого года - физика: 128,5 тысячи участников. Традиционно этот предмет выбирает почти каждый четвертый выпускник. Но вот что интересно: по сравнению с годом ранее, физика сдала позиции - участников было почти на 10 тысяч меньше. Почему? Возможно, дело в том, что несколько крупных вузов год назад изменили перечень вступительных экзаменов: поменяли физику на информатику. Самые "неподъемные" задания по физике: все, что связано с графиками, электро- и термодинамикой, квантовой физикой. Туго идет и астрофизика.

Фото: Олеся Курпяева
Базовые ЕГЭ по математике и русскому: Как помочь ребенку подготовиться

В пятерке лидеров также биология, история и информатика. Причем если популярность биологии и информатики растет, то вот историей стали интересоваться чуть меньше.

Кстати, аналитики резюмируют: в 2021 с историей выпускники справились хуже, чем их предшественники. Провалы есть в заданиях на знание хронологии исторических событий России, путаница в исторических терминах. И что совсем тревожно: выяснилось, что многие не знают фактов Великой Отечественной войны. Были сложности и с историческим сочинением, но в ЕГЭ-2022 его уже не будет. Зато блок вопросов о войны станет сильнее, с акцентом на анализ источников.

Между тем

После 1 февраля изменить выбранные предметы практически невозможно. Шанс есть только по крайне уважительной причине: болезнь или серьезные семейные обстоятельства. Потребуются подтверждающие документы и справки: заявление рассматривает Государственная экзаменационная комиссия. Подавать его нужно не позднее чем за 2 недели до начала "нового" экзамена.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Мария Агранович
Общество Образование Классный час с Марией Агранович

Главное сегодня

Кремль: Путин в КНР проведет переговоры только с Си Цзиньпином
Песков: Путин даст ответ НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным
В Петербурге учеников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение
СК РФ возбудил дело по факту гибели военнослужащего в Подмосковье
Песков призвал США отказаться от истерики в информационной кампании вокруг Украины
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым