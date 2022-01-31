Прием заявлений на сдачу ЕГЭ по выбору завершится 1 февраля

Подготовка к ЕГЭ-2022 выходит на финишную прямую: 1 февраля заканчивается прием заявлений на сдачу экзаменов по выбору. Неважно, когда вы собираетесь сдавать ЕГЭ - в досрочный, основной или, может, дополнительный период. Те, кто еще учится, сдают документ в своей школе, а выпускники прошлых лет и ученики зарубежных школ могут сделать это в специальных пунктах регистрации на сдачу ЕГЭ. В каждом региональном управлении образованием есть список таких мест.

Какие предметы в топе? На что обратить внимание в оставшиеся до экзамена пару месяцев, ведь досрочный период стартует 21 марта? От каких ошибок можно себя заранее подстраховать?

По-прежнему, рекордсменом среди предметов по выбору остается обществознание. Напомним, в прошлом году его выбрали почти 307 тысяч человек, что по сравнению с предыдущим годом стало на 14 тысяч больше! По мнению экспертов, рост будет и теперь. Почему - понятно: ЕГЭ по обществознанию необходим для поступления на огромное количество специальностей - от юриспруденции и экономики до лингвистики, искусствоведения и политологии. Правда, в 2021 году сдать ЕГЭ по обществознанию не смогли 18 процентов участников экзамена. Дело в том, что иногда его выбирают как не самый сложный или вовсе запасной вариант и попадают в ловушку.

Чаще всего школьники "спотыкаются" на вопросах о различии функции законодательной и исполнительной властей, путаются в разделении полномочий между федеральными и муниципальными властями. Многие не могут пояснить некоторые пункты из Конституции. Тем, кто готовится к ЕГЭ, на эти моменты нужно обратить внимание в первую очередь.

Второй топ по данным прошлого года - физика: 128,5 тысячи участников. Традиционно этот предмет выбирает почти каждый четвертый выпускник. Но вот что интересно: по сравнению с годом ранее, физика сдала позиции - участников было почти на 10 тысяч меньше. Почему? Возможно, дело в том, что несколько крупных вузов год назад изменили перечень вступительных экзаменов: поменяли физику на информатику. Самые "неподъемные" задания по физике: все, что связано с графиками, электро- и термодинамикой, квантовой физикой. Туго идет и астрофизика.

В пятерке лидеров также биология, история и информатика. Причем если популярность биологии и информатики растет, то вот историей стали интересоваться чуть меньше.

Кстати, аналитики резюмируют: в 2021 с историей выпускники справились хуже, чем их предшественники. Провалы есть в заданиях на знание хронологии исторических событий России, путаница в исторических терминах. И что совсем тревожно: выяснилось, что многие не знают фактов Великой Отечественной войны. Были сложности и с историческим сочинением, но в ЕГЭ-2022 его уже не будет. Зато блок вопросов о войны станет сильнее, с акцентом на анализ источников.

Между тем

После 1 февраля изменить выбранные предметы практически невозможно. Шанс есть только по крайне уважительной причине: болезнь или серьезные семейные обстоятельства. Потребуются подтверждающие документы и справки: заявление рассматривает Государственная экзаменационная комиссия. Подавать его нужно не позднее чем за 2 недели до начала "нового" экзамена.