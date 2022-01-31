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31.01.2022 17:37
Рубрика: Власть

Посол: Россия поделилась с Австрией своим видением европейской безопасности

Текст: Юрий Когалов

Власти РФ поделились с Австрией своим видением европейской безопасности. Как сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, в МИД Альпийской республики было передано послание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с изложением подходов Москвы по этой теме.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"В ходе личной встречи передали коллегам в МИД Австрии послание Лаврова с обстоятельным изложением наших принципиальных подходов к фундаментальному для всей европейской архитектуры безопасности принципу обеспечения равной и неделимой безопасности", - рассказал посол. По его словам, которые приводит ТАСС, теперь Москва ожидает оперативной реакции Вены, четкого ответа, так как в Австрии, где расположена штаб-квартира ОБСЕ, понимают обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе принципа неделимости безопасности, которое было закреплено ряде документов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее Москва направила запросы в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить, как они намерены выполнять то самое обязательство. И если они отказываются придерживаться этого принципа, российская сторона ждет пояснений, почему они отвергают его. Как подчеркнул Лавров, от этого ответа будут зависеть дальнейшие действия России. По его словам, Москва будет добиваться "не только заверений, политических обязательств "на бумаге", но и юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном, равноправном учете законных интересов Российской Федерации".

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