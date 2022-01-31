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31.01.2022 19:26
Рубрика: Экономика

Повысятся ли цены на молочную продукцию

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
Минсельхоз допускает, что в 2022 году молоко подорожает - слишком долго производители сдерживали рост на полке за счет своей прибыли. Но резкого скачка цен ждать не стоит. Хотя бы потому, что государство планирует расширить поддержку отрасли.
В прошлом году молочная продукция подорожала меньше чем на 10%, а те же корма - чуть ли не в полтора раза. Фото: Виктор Васенин В прошлом году молочная продукция подорожала меньше чем на 10%, а те же корма - чуть ли не в полтора раза. Фото: Виктор Васенин
В прошлом году молочная продукция подорожала меньше чем на 10%, а те же корма - чуть ли не в полтора раза. Фото: Виктор Васенин

О возможном росте цен сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо руководства одного из крупнейших производителей молока в адрес ретейлеров. В нем говорится о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля. Причина - рост себестоимости продукции.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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По данным Росстата, при инфляции в 8,4% и росте цен на продовольствие на 10,62% за весь прошлый год, молоко и молочная продукция подорожали на 9,84%. А например, цены на сыр выросли только на 8,09%, творог - на 8,26%. При этом еще в конце прошлого года представители отрасли предупреждали о повышении цен на молочную продукцию.

Основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступают корма, заработная плата, девальвация национальной валюты, минеральные удобрения, электроэнергия, дизельное топливо и общая инфляция, пояснил "РГ" генеральный директор "Союзмолоко" Артем Белов. Так, цена жмыхов за год выросла на 48%, комбикормов для крупного рогатого скота - на 25%, фуражного зерна - на 20%, некоторые минеральные удобрения выросли в цене более чем на 100%. Серьезно подорожала упаковка, так как она в основном поставляется из-за рубежа.

"При этом рост себестоимости не компенсировался ростом цены на полке и на ферме. Молоко и молочная продукция относятся к социально значимой категории товаров, и производителю не так просто переложить рост себестоимости продукции в цену на полке, особенно в условиях сокращения реально располагаемых доходов населения. Производители до текущего момента предпочитали жертвовать своей рентабельностью, но сохранять потребление. Однако в этом году у многих закончился этот буфер, и эта ситуация будет неизбежно оказывать давление на цены", - пояснил эксперт.

Россия производит пока только 84% от своей потребности в молоке. В том числе и поэтому молочная отрасль активно субсидируется государством

Несмотря на существенное увеличение издержек производителей, на протяжении всего прошлого года динамика цен на молоко и молочную продукцию оставалась ниже темпов продовольственной инфляции, уточнили "РГ" в минсельхозе. Предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности, соглашаются в ведомстве. Там допускают, что на фоне роста затрат производителей на электроэнергию, логистику, ветпрепараты, упаковку и другие составляющие себестоимости "возможны случаи пересмотра цен на отдельные позиции в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей".

Вместе с тем в минсельхозе отмечают, что государство оказывает поддержку отрасли. Например, экспортные пошлины на зерно способствуют сдерживанию цен на корма. Животноводы могут воспользоваться льготными кредитами под 5% годовых - как краткосрочными (на покупку кормов, ветпрепаратов и прочего), так и инвестиционными (на модернизацию и строительство животноводческих комплексов. В прошлом году на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства было дополнительно направлено 10,6 млрд рублей субсидий.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Цены на капусту выросли за год в четыре раза

Кроме того, с учетом того, что стране пока не хватает своего молока (мы производим 84% от потребности), для отрасли была сохранена такая мера поддержки, как компенсация части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (CAPEX). Есть субсидии на производство молока, гранты малым формам хозяйствования на развитие молочного производства, компенсация части затрат на уплату кредитов по инвесткредитам, полученным до 2017 года, экспортные пошлины на сухое молоко, поддержка переработки молока.

Сейчас министерство рассматривает возможность увеличения предельной стоимости ското-места при расчете компенсации части понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, реализация которых начата с 2022 года.

"Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Минсельхоз не ожидает резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году", - заключили в ведомстве.

Между тем

Россия полностью обеспечена мясом, растительным маслом, рыбой и зерном собственного производства, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. При этом многих продуктов мы производим существенно больше того, что предусмотрено Доктриной продовольственной безопасности.

По словам вице-премьера, несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, удалось собрать рекордный объем масличных - больше 23 млн тонн. Зерна собрали меньше, чем в 2020 году: 120,7 млн против 133,5 млн тонн. Но этого достаточно не только для внутренних потребностей, но и обеспечило экспортные возможности страны. Стабильный рост наблюдается и в животноводстве. По данным минсельхоза, в 2021 году производство скота и птицы оценивается на уровне 15,68 млн тонн, молока - около 32,3 млн тонн.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз

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