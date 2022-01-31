Предприятия без систем контроля выбросов заплатят до 200 тыс. рублей

Предприятия, которые не оборудованы автоматическими системами контроля выбросов, начиная с февраля могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей. Вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Системы контроля и учета сбросов и выбросов позволяют оценивать вред окружающей среде и выделение парниковых газов. "Две трети эмиссии парниковых газов - результат сжигания топлива, - объяснил "РГ" глава Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. - Точная информация о том, кто сколько выделяет, позволит внедрить квоты и запустить торговлю углеродными единицами. Цену за них можно назначить административно, а можно запустить рыночные торги". Без датчиков такая система работать не будет.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в беседе с корреспондентом "РГ" отметила, что источником выбросов может быть не только оборудованная системами контроля дымовая труба, но и условная форточка, тогда они пойдут мимо трубы и, соответственно, мимо автоматики. Ведомство предлагает сверять показания аппаратуры с расчетными данными и нормативами, чтобы такой метод уклонения от учета потерял бы смысл.

1,58 млрд тонн CO 2 -эквивалента в год составляют выбросы парниковых газов в России, подсчитали в минэкономразвития

За неточные данные или отсутствие информации о выбросах компании накажут штрафами до 200 тысяч рублей, а должностные лица могут не только получить штраф, но и дисквалификацию на срок до года.