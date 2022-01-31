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31.01.2022 11:04
Рубрика: В мире

Премьер Японии не планирует вводить режим ЧС из-за коронавируса

Текст: Александр Ленин

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на данный момент не видит необходимости во вводе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом среди населения. Об этом глава японского правительства рассказал журналистам в ходе посещения специального центра вакцинации, который был организован национальными cилами самообороны для проведения бустерной прививки гражданам, сообщает агентство Kyodo.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В последнее время суточный прирост инфицированных COVID-19 в Японии действительно бьет рекорды. Так, 30 января на территории островного государства было зарегистрировано более 78,1 тысячи новых пациентов с опасной инфекцией. Вместе с тем смертность среди зараженных коронавирусом и количество больных в тяжелом состоянии остаются по-прежнему на низком уровне.

Наиболее сложная обстановка с распространением COVID-19 наблюдается в Токио, где в минувшее воскресенье медики выявили около 15,8 тысячи инфицированных. Естественно, что с увеличением числа пациентов возрастает и нагрузка на медицинскую систему столицы.

Так, по состоянию на 30 января загруженность коек для зараженных COVID-19 в японском мегаполисе составила 48,5 процента. Ранее губернатор Токио Юрико Коикэ выступила за целесообразность рассмотрения вопроса о введении ЧС в городе, когда этот показатель превысит 50 процентов. Однако, по мнению премьера Фумио Кисиды, тревогу бить рано. Тем более что в столице и так введены усиленные меры из-за распространения инфекции.

На данном этапе ситуация с заболеваемостью в Токио обстоит иначе, чем в периоды предыдущих волн пандемии. К примеру, летом прошлого года количество больных COVID-19 в тяжелом состоянии было намного больше. Как показывают данные статистики, сейчас из имеющихся в японской столице 510 коек для переносящих коронавирус на фоне тяжелой симптоматики занято около 4,5 процента (23 места).

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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