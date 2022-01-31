Премьер-министр Канады заболел COVID-19

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19", - рассказал глава канадского правительства. По словам Трюдо, чувствует он себя хорошо и будет продолжать работать - удаленно, как того требуют правила.

"Пожалуйста, сделайте прививку и ревакцинируйтесь", - призвал он также сограждан.

Как напоминает Reuters, Трюдо был изолирован на прошлой неделе после того, как один из его детей заразился коронавирусом. Премьер Канады тогда сделал экспресс-тест, но он не выявил COVID-19.