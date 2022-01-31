Новости

Володин: Идея о снижении нештрафуемого порога скорости не имеет под собой оснований 18:31
Премьер-министр Канады заболел COVID-19 18:19
Герхард Шредер и его супруга заразились коронавирусом 18:14
Проценко подтвердил склонность к депрессии у переболевших ковидом 18:11
Аренду банкоматов и торговых аппаратов предлагают упростить 18:10
Прилучный потребовал от жителя Калининграда 4,5 млн рублей за избиение 18:07
Чешский эксперт Богбот призвал США и НАТО забыть об Украине ради сохранения мира 18:05
Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала" 17:57
Путин поздравил председателя правления "Газпрома" Миллера с 60-летием 17:48
Лэмпард возглавил "Эвертон" 17:43
Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве "Мисс Кузбасс" 17:40
Посол: Россия поделилась с Австрией своим видением европейской безопасности 17:37
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер и его жена заразились коронавирусом 17:35
Алиментщики не получат права на защищенный остаток зарплаты 17:31
Актриса Елена Проклова выписалась из больницы после инсульта 17:07
Dolce&Gabbana откажется от использования натурального меха 17:05
Артиллеристам ЗВО передали 12 самоходных гаубиц "Мста-СМ2" 17:03
В Тульской области школьники уйдут на внеплановые каникулы 17:00
Маркетплейсам в России будет грозить частичная блокировка за нарушения с БАДами 16:49
В "Единой России" выступили против снижения нештрафуемого порога скорости 16:45
Россельхознадзор может ограничить ввоз импортных кормов для животных 16:35
Контрафактный алкоголь предложили уничтожать быстрее 16:34
Цену на лекарство от коронавируса снизят в два раза 16:31
Польша приняла решение передать Украине оборонительное вооружение 16:29
В Подмосковье построят транспортную развязку на трассе М-1 "Беларусь" 16:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Топ-5 трендов потребления, которые спровоцировала пандемия
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
Михаил Пиотровский: Нужно спасать памятники, чтобы они спасли людей
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 18:19
Рубрика: В мире

Премьер-министр Канады заболел COVID-19

Текст: Юрий Когалов
Фото: AFP/Dave Chan Фото: AFP/Dave Chan
Фото: AFP/Dave Chan

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Фото: instagram.com/soyeonschroederkim
Герхард Шредер и его супруга заразились коронавирусом

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19", - рассказал глава канадского правительства. По словам Трюдо, чувствует он себя хорошо и будет продолжать работать - удаленно, как того требуют правила.

"Пожалуйста, сделайте прививку и ревакцинируйтесь", - призвал он также сограждан.

Как напоминает Reuters, Трюдо был изолирован на прошлой неделе после того, как один из его детей заразился коронавирусом. Премьер Канады тогда сделал экспресс-тест, но он не выявил COVID-19.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Кремль: Путин в Китае проведет переговоры только с Си Цзиньпином
Песков: Путин даст ответ НАТО по гарантиям безопасности, когда сочтет нужным
В Петербурге учеников с 7 по 11 классы перевели на дистанционное обучение
СК РФ возбудил дело по факту гибели военнослужащего в Подмосковье
Песков призвал США отказаться от истерики в информационной кампании вокруг Украины
Центр "Вектор" оценил опасность выявленного в ЮАР коронавируса
Призыв группы немецких экспертов к нормализации отношений с РФ нашел поддержку