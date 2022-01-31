Президент Беларуси поручил готовить в отношении Литвы ответные меры

Саботаж белорусских грузов, которым пытается спекулировать политическая элита Литвы, заставило Александра Лукашенко поручить кабинету министров при необходимости реализовать в отношении этой прибалтийской республики ряд ответных мер. Об этом глава государства заявил, принимая 31 января с докладом премьер-министра Романа Головченко, а также руководителей "Беларуськалия" и БКК, информирует пресс-служба президента.

Свою позицию Лукашенко изложил предельно ясно. Если, уточнил он, в Литве "не хотят пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы, - сказал белорусский лидер, обращаясь к премьеру. - Я просто хочу, чтобы литовцы понимали: мы не инициируем никаких там процессов, которые бы привели нас в клинч с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной. Нам это не нужно".

В то же время Лукашенко дал понять, что в Минске "готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть. Пусть потом не обижаются. А народы Литвы, Польши и других государств должны понимать, что мы просто отвечаем на эти вызовы", - констатировал президент.