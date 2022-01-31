Президент Казахстана рассказал о последствиях беспорядков в республике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые после беспорядков в Казахстане дал развернутое интервью, в котором рассказал о том, что, по его версии, произошло 4-9 января в Алма-Ате, Актау, Жанаозене, Талдыкоргане, Таразе и других городах страны. По словам пресс-секретаря президента Берика Уали, "данное интервью рассчитано на мировую аудиторию".

Токаев уверен, что беспорядки были спланированной акцией и "операцией, задуманной профессионалами и исполненной ими же". А "бандиты, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, находились под воздействием наркотиков. Они не чувствовали боли". В качестве доказательства Токаев упомянул, что "одна из бандитских группировок в Алма-Ате располагалась в пятизвездочном отеле" и задался вопросом: "кто оплачивал это все?" По словам Токаева, "Они развернули командный штаб в гостинице "Казахстан". Это здание высотой 102 метра - одно из самых высоких в городе. Оно находится в пятнадцати минутах ходьбы от центральной площади Республики и здания акимата (мэрии), взятого штурмом и сожженного 5 января".

Кто были организаторами беспорядков, президент не уточнил. Зато он рассказал, почему силовые структуры оказались не готовы противостоять бандитам. Как объяснил Токаев, "отсутствовал единый план действий правоохранителей. Была неразбериха. Руководители правоохранительных органов опасались брать на себя ответственность. После жанаозенских событий были приняты законы, которые сковывали правоохранителей в таких ситуациях".

-Я взял ответственность на себя, - подчеркнул Токаев. - Потом я публично повторил это, так как люди опасались. Я знал последствия, но интересы государства, интересы безопасности наших граждан для меня превыше всего. Я думал меньше всего о реакции Запада, я думал о том, чтобы навести порядок.

О том, что в стране был отключен интернет и люди остались фактически без информации о происходящем, президент сказал следующее: "Информационно мы проиграли. Это надо признать. Никто толком не объяснил мой приказ и мои действия. Уже потом я был вынужден объяснять. Интернет отключали не только у нас. Среди бандитов были профессионалы. Дезинформационная кампания лилась рекой". Что касается введения сил ОДКБ в Казахстан и появившейся из-за этого якобы "задолженности перед Россией", Токаев отметил, что "никаких разговоров с Путиным о том, что мы, дескать, рассчитаемся, не было, никаких условий со стороны Кремля тоже не было".

Он подчеркнул роль образования казахстанской молодежи в России. "Российское образование очень качественное. И я бы не стал идеализировать западное образование - западные университеты тоже превращаются в конторы по "печатанию дипломов", сказал президент. Что касается будущего, то, по словам Токаева, его задача - "достичь трансформации общества, политической системы, экономики... .