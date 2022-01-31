Проценко: Хотелось бы превращения ковида в сезонную инфекцию к осени

Главврач Коммунарки Денис Проценко выразил желание, чтобы COVID-19 превратился в сезонную инфекцию к этой осени. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI.

"Мне бы очень хотелось, чтобы в следующий сезон - октябрь-ноябрь - мы зашли уже с COVID как с сезонной инфекцией, а не как с пандемией", - отметил Проценко.

По его словам главврача, исторически складывалось, что пандемии длились всего два-три года.

"Правда, раньше не было такого мощного инструмента, как вакцинация. Но мы очень надеемся, что рано или поздно это правда превратится в некую сезонную историю, которую мы будем контролировать путем вакцинации, как мы контролируем тот же грипп, профилактику его тяжелых форм", - отметил Проценко.

Врач выразил уверенность, что при помощи вакцин COVID превратится рано или поздно в "сезонную историю" без пандемических всплесков.