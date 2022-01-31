Проценко: Пожилым не надо терять настороженность к "омикрону"

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал людей, входящих в группы риска, не терять настороженность к штамму "омикрон". Об этом он заявил в эфире телеканала RTVI.

По словам Проценко, при "омикроне" возможна вспышка лихорадки до 39 градусов в течение пары дней, и есть риск, что этот пик может сопровождаться ухудшением состояния у пациентов старше 60 лет и с хроническими патологиями.

"Если лихорадка продолжается больше 48-72 часов, то это серьезный повод, чтобы обратиться в колл-центр, к врачам, и в первую очередь - пациентам групп риска. Я думаю, что тут, если у вас лихорадка не купируется в течение двух дней, это серьезный повод обращаться за медицинской помощью", - сказал Проценко.

Как отметил врач, несмотря на лавинообразный рост случаев, нет такого же роста госпитализаций, хотя нагрузка на амбулаторную часть и возросла.