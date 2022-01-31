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31.01.2022 19:15
Рубрика: Экономика

Прожиточный минимум должника будет защищен от списания

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
Новый закон, вступающий в силу с 1 февраля, гарантировал должникам несгораемый остаток от зарплаты или пенсии: в размере прожиточного минимума. Забрать у человека больше никто не вправе.

"Законодательная новация повышает социальную защищенность граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Чтобы воспользоваться правом, необходимо будет в обязательном порядке обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство". Сделать это можно будет как лично, так и в электронной форме. Если на содержании у должника находится, например, родственник-инвалид, то гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

Фото: GettyImages
Минюст разъяснил правила несгораемого минимума на счетах должников

"Также должник может написать заявление в свой банк: на тот случай, если взыскатель принесет исполнительный лист напрямую в финансовую организацию. Закон это позволяет. Но сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке", - резюмировал глава правления АЮР. Данная мера будет распространяться практически на всех должников, за редким исключением. Например, такого права не будет у алиментщиков.

По закону за долги может удерживаться до 50% зарплаты или пенсии. На практике это приводило к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, рисковали остаться даже без самых необходимых средств существования. Теперь у них появился неснижаемый порог.

Как поясняют в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области, в заявлении необходимо указать свои данные: фамилию, имя, отчество, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.

Также надо будет назвать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, а также наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. "На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения", - подчеркнули в управлении.

Минюст уже внес необходимые поправки в порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую не может быть обращено взыскание. В них детально разъясняются правила расчета несгораемого остатка на счетах должников. В частности, как поясняет приказ, сумма прожиточного минимума должна выделяться с каждой новой зарплаты. Однако при поступлении новой получки старая лишается защиты.

Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Минюст Правительство Минюст ФССП Прожиточный минимум Долги и коллекторы

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