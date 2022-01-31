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31.01.2022 21:55
Рубрика: Власть

Путин и Макрон могут провести личную встречу

Текст: Владимир Кузьмин

Президент России Владимир Путин провел очередной телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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Главы государств продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением России долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности. Российский лидер вновь подробно изложил принципиальные подходы нашей страны.

Президенты условились о дальнейших телефонных контактах, а также об оперативной проработке возможной личной встречи.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент

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