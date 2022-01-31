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31.01.2022 14:20
Рубрика: Власть

Путин поддержал идею создания должности заместителя главы ФСИН по пробации

Текст: Айсель Герейханова
В системе ФСИН необходимо создать службу пробации, которая будет системно готовить людей к выходу на свободу, заниматься их социальной адаптацией и последующей реабилитацией.
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

С такой инициативой на встрече с президентом в понедельник 31 января выступил министр юстиции Константин Чуйченко.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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"Мы исходим из того, что такая служба должна примерно насчитывать около 50 тысяч человек, и эти люди будут обладать соответствующими знаниями, в том числе и в области психологии", - отметил он.

Чуйченко сообщил, что уже разработан закон о пробации. "И я думаю, что мы уже его представим в правительство для последующего внесения в Государственную Думу", - сказал он. Ожидается, что уже к 2023 году служба пробации должна заработать.

А пока закон еще не принят, Чуйченко предложил начать подготовительные мероприятия уже сейчас и для этого ввести в структуру ФСИН должность заместителя директора, который будет отвечать за это. "Просил бы вас это предложение одобрить", - обратился министр к президенту. "Хорошо", - отреагировал президент и добавил, что нужно вести реестр людей, которые прошли процедуру пробации.

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