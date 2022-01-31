Путин поручил разобраться с контентом в интернете и усилить наказание за пытки

Решить проблему регистрации бездомных, усилить ответственность за пытки и упростить назначение соцвыплат для россиян на Донбассе - эти и другие важнейшие поручения Владимир Путин утвердил по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Вот какие задачи поставил глава государства:

До 1 мая необходимо проанализировать законодательство о регулировании деятельности НКО и СМИ, выполняющих функции иноагентов. Этой работой по НКО займется минюст совместно с Генеральной прокуратурой и СПЧ, а по СМИ - минюст совместно с Роскомнадзором и при участии СПЧ и Союза журналистов России. Напомним, что в ходе обсуждения ситуации вокруг иноагентов на заседании СПЧ Путин заявлял, что, с одной стороны, нужно обеспечивать свободу слова и неприкосновенность тех, кто обращает внимание на изъяны общества и госаппарата, с другой стороны, важно защититься от возможного внешнего вмешательства во внутренние дела страны. Тогда президент пообещал обсудить законодательство в этой сфере с профессиональным сообществом.

Парламенту рекомендовано к 1 июля рассмотреть законопроект, уточняющий понятие пыток и усиливающий за это ответственность. Когда эта проблема обсуждалась на заседании СПЧ, президент подчеркивал, что нужны системные меры по борьбе с нарушениями прав заключенных.

Верховному Суду РФ поручено обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением самообороны при посягательствах, не опасных для жизни, и подготовить разъяснения по этому вопросу. Ранее Путин отмечал, что нужно защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье других граждан. При этом он подчеркивал, что к вопросу о законодательном регулировании самообороны следует подходить профессионально и учитывать, что смысл норм заключается в том, чтобы средства защиты соответствовали средствам нападения.

Кабмин совместно с региональными властями должен представить предложения о совершенствовании механизмов регистрации бездомных, в том числе с использованием портала Госуслуг, и реализации их прав на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания. На встрече с членами СПЧ Путин отмечал, что государство должно оказать помощь людям в сложной жизненной ситуации - вне зависимости от причины, по которой они оказались на улице без средств, медпомощи и жилья.

Граждане РФ, живущие в ДНР и ЛНР, смогут получить право обращаться за социальными выплатами через "Госуслуги" без указания прописки

Граждане РФ, живущие в ДНР и ЛНР, смогут получить право обращаться за социальными выплатами через "Госуслуги" без указания прописки. Правительству также поручается при необходимости представить предложения об изменении порядка предоставления соответствующих социальных выплат и льгот. На встрече с членами СПЧ Путин ранее отмечал, что россияне, где бы они ни проживали, должны пользоваться в полном смысле слова всеми правами и социальными льготами граждан страны.

Минпросвещения поручено предусмотреть в плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами, в том числе Международный день памяти жертв Холокоста.

Администрация президента должна рассмотреть и при необходимости оказать поддержку инициативе создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете. На встрече с членами СПЧ было указано на огромное количество групп в интернете, которые посвящены серийным убийцам, насилию, тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, и этот контент не является запрещенным.

Генпрокуратуре поручено проверить, как соблюдается законодательство в сфере добычи китов, и при необходимости предложить поправки. Напомним, что в 2018 году громко прозвучала история с незаконным содержанием в неволе косаток и белух в Приморье. Путин тогда поддержал идею запрета вылова китообразных в культурно-развлекательных целях.

Полпредам в ДФО, СФО и ПФО поручено представить предложения по совершенствованию законов о правах коренных малочисленных народов.

Верховному Суду РФ поручено обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением самообороны при посягательствах, не опасных для жизни, и подготовить разъяснения по этому вопросу

Правительству поручено подумать над включением в педагогическое образование модулей, которые позволят на ранней стадии выявлять у детей девиантное поведение и оказывать им помощь. Речь идет о программах среднего профессионального и высшего образования по соответствующим направлениям, а также программах профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Президент считает необходимым изучить возможность предоставления детям-сиротам компенсации для погашения задолженности по ЖКХ в определенных ситуациях. Для выполнения этой задачи Путин отвел срок до 1 июня 2022 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей регионов. Напомним, на встрече с президентом зампредседателя СПЧ Ирина Киркора предложила внести в законодательство изменения, которые бы позволили освободить детей-сирот от оплаты жилищно-коммунальных услуг на время нахождения их в детском доме, в семье опекуна, на время их обучения в колледжах или вузах, а также службы в армии.

Нужно установить дополнительное пособие кавалерам трех орденов Мужества. Об этом ранее Владимира Путина попросил глава СПЧ Валерий Фадеев, отметив, что сегодня в России немного таких людей - всего 150 человек и каждый из них совершил по крайней мере три подвига.