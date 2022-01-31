Путин поздравил председателя правления "Газпрома" Миллера с 60-летием

Владимир Путин поздравил председателя правления компании "Газпром" Алексея Миллера с 60-летием. Президент РФ отметил его лидерские качества, глубокое знание проблем энергетического комплекса и экономики в целом. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Благодаря Вашим усилиям, слаженной работе большой команды специалистов ПАО "Газпром", компания сегодня динамично развивается, укрепляет позиции на российском и зарубежном рынках, реализует проекты, без преувеличения, глобального масштаба и, что очень важно, наращивает темпы газификации российских регионов, благоустройства городов и поселков", - говорится в поздравлении.

Путин пожелал Миллеру здоровья, успехов и всего наилучшего. "Еще раз поздравляю с юбилеем и присвоением звания Героя Труда Российской Федерации!" - отметил президент в телеграмме.