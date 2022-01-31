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31.01.2022 14:02
Рубрика: Экономика

Дмитрий Москаленко: Существующих антиковидных мер в Москве вполне достаточно

Текст: Любовь Проценко

Приход в столицу штамма омикрон заставляет москвичей опасаться: не будут ли в городе введены дополнительные антиковидные меры? "Лично на мой взгляд необходимости в них нет", - такое мнение высказал корреспонденту "РГ" президент Российского Совета торговых центров Дмитрий Москаленко.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Свою позицию он объяснил так: "Сужу об этом по ситуации в одной из самых оживленных отраслей экономики Москвы - торговле. За два года, в течение которых мы живем в условиях пандемии, соблюдение санитарных правил, обеспечивающих безопасность наших покупателей, стало уже нормой. В любом ТЦ соблюдается масочный режим, установлены санитайзеры, работают системы обеззараживания воздуха… Все это уже, можно сказать, стало своего рода прививкой к работе в торговле. Да и Роспотребнадзор расслабиться не дает - проверки идут регулярно, инспекторы не дают забыть о возможности высоких штрафов за нарушения или даже закрытии ТЦ на 90 дней".

Тем более, что и медицина в городе с лечением горожан справляется. Так зачем же вводить еще какие-то ограничения? Экономика города, экономика каждой семьи уже достаточно пострадали из-за них за время нашествия коронавируса.

В регионах Экономика Бизнес Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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