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31.01.2022 23:45
Рубрика: Культура

Главное здание московского почтамта отреставрируют до 2027 года

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8669)
Реставрацию главного здания Московского Императорского почтамта на Мясницкой улице планируют завершить до 2027 года. Об этом сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций макрорегиона "Москва" Почты России Надежда Кознева.
Еще пять лет - и Московский Императорский почтамт будет как новый. Фото: Олеся Курпяева Еще пять лет - и Московский Императорский почтамт будет как новый. Фото: Олеся Курпяева
Еще пять лет - и Московский Императорский почтамт будет как новый. Фото: Олеся Курпяева

Почтамт открылся в Москве в 1783 году. С тех пор здание несколько раз меняло свой облик. Таким, каким мы знаем его сейчас, архитекторы задумали в 1910 году. Просторный операционный зал с ажурными галереями в три этажа и световым фонарем стал внутренним ядром всего "почтового" ансамбля, объединив части нового здания и служебные помещения. Подготовка к реставрации почтамта, закрытого последнее время для горожан, началась два года назад.

Фото: Олеся Курпяева
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По словам замглавы департамента культурного наследия Леонида Кондрашева, первым делом специалисты провели обследование здания. Оно показало, что постройка находится "в более-менее удовлетворительном состоянии". Затем начались противоаварийные работы: сейчас зал весь заставлен лесами. Световой фонарь закреплен и положен на 40 опор. Свод купола состоит из нескольких ярусов, для каждого из которых в свое время подбиралось определенное стекло. Часть элементов, особенно в советское время, была утрачена. Сохранившиеся стекла сейчас извлекаются, чтобы по их образцам восстановить недостающие детали.

В здании, отмечает Кондрашев, остались следы советского ремонта и оригинальные элементы. Например, лепнина, двери, метлахская плитка. Все это сохранят и отреставрируют. Выдержали время и колонны начала ХХ века, которые поддерживают купол. Как рассказал гендиректор компании-проектировщика Владимир Покачалов, пострадали лишь некоторые, в то время как другие дожили до наших дней в изумительном состоянии.

Комплекс Московского почтамта состоит из 22 зданий и сооружений. Три из них признаны объектами культурного наследия регионального значения и находятся под государственной охраной. Главное здание, как ожидается, приведут в порядок в течение пяти лет. По словам Надежды Козневой, оно сохранит свою основную функцию - в нем разместится флагманское отделение "Почты России". Не исключено, что реставрация коснется и окружающих построек. Общая концепция территории, которую называют почтовым кварталом, разрабатывается.

В регионах Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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