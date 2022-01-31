Главное здание московского почтамта отреставрируют до 2027 года

Реставрацию главного здания Московского Императорского почтамта на Мясницкой улице планируют завершить до 2027 года. Об этом сообщила руководитель отдела корпоративных коммуникаций макрорегиона "Москва" Почты России Надежда Кознева.

Почтамт открылся в Москве в 1783 году. С тех пор здание несколько раз меняло свой облик. Таким, каким мы знаем его сейчас, архитекторы задумали в 1910 году. Просторный операционный зал с ажурными галереями в три этажа и световым фонарем стал внутренним ядром всего "почтового" ансамбля, объединив части нового здания и служебные помещения. Подготовка к реставрации почтамта, закрытого последнее время для горожан, началась два года назад.

По словам замглавы департамента культурного наследия Леонида Кондрашева, первым делом специалисты провели обследование здания. Оно показало, что постройка находится "в более-менее удовлетворительном состоянии". Затем начались противоаварийные работы: сейчас зал весь заставлен лесами. Световой фонарь закреплен и положен на 40 опор. Свод купола состоит из нескольких ярусов, для каждого из которых в свое время подбиралось определенное стекло. Часть элементов, особенно в советское время, была утрачена. Сохранившиеся стекла сейчас извлекаются, чтобы по их образцам восстановить недостающие детали.

В здании, отмечает Кондрашев, остались следы советского ремонта и оригинальные элементы. Например, лепнина, двери, метлахская плитка. Все это сохранят и отреставрируют. Выдержали время и колонны начала ХХ века, которые поддерживают купол. Как рассказал гендиректор компании-проектировщика Владимир Покачалов, пострадали лишь некоторые, в то время как другие дожили до наших дней в изумительном состоянии.

Комплекс Московского почтамта состоит из 22 зданий и сооружений. Три из них признаны объектами культурного наследия регионального значения и находятся под государственной охраной. Главное здание, как ожидается, приведут в порядок в течение пяти лет. По словам Надежды Козневой, оно сохранит свою основную функцию - в нем разместится флагманское отделение "Почты России". Не исключено, что реставрация коснется и окружающих построек. Общая концепция территории, которую называют почтовым кварталом, разрабатывается.