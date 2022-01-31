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31.01.2022 14:44
Рубрика: Общество

Ярослав Ашихмин: Власти Москвы принимают меры и пересматривают их с учетом обстановки

Текст: Любовь Проценко

По мнению Ярослава Ашихмина, тепапевта, советника генерального директора Фонда Международного Медицинского Кластера, Москва очень эффективно борется с коронавирусной инфекцией - на уровне лучших городов мира. Это позволяет системе здравоохранения столицы справляться с лечением инфицированных горожан. Больничных коек в городе не только достаточно, но и имеется резерв.

Дмитрий Москаленко: Существующих антиковидных мер в Москве вполне достаточно

В ряде других стран с начала распространения "омикрона" механически отреагировали введением локдаунов, не учитывая специфику штамма. Нот ужесточение ограничений не дало ожидаемого эффекта. В итоге за рубежом все чаще вынуждены вновь смягчать правила требования к изоляции заболевших граждан или контактироваших с теми, у кого выявлен COVID-19.

На неэффективность ограничительных мер обратили внимание и специалисты Всемирной организации здравоохранения. В официальном заявлении, распространенном 20 января 2021 года, была дана рекомендация отменить или ослабить ограничения на международные поездки, поскольку они не позволяют предотвратить распространение коронавирусной инфекции и вместе с тем "способствуют экономическому и социальному стрессу".

"Так зачем же нам повторять чужие ошибки? Мне кажется, что дополнительных антиковидных мер в Москве вводить не нужно", - сказал Ашихмин.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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