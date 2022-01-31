Московский инновационный кластер презентовал свои возможности регионам

Московский инновационный кластер приглашает присоединиться к нему предпринимателей и разработчиков из других регионов России.

"Мы стремимся к тому, чтобы создаваемая в столице инновационная инфраструктура была полезна для предпринимателей со всей страны", - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, столичные инноваторы могут помочь коллегам из регионов консультациями экспертов, приглашением к участию в образовательных программах и предоставлением площадок для пилотного тестирования их проектов.

Сергунина также добавила, что по инициативе Московского инновационного кластера и Ассоциация инновационных регионов России уже состоялась онлайн-встреча, в которой приняли почти 20 субъектов страны. Участники договорились разработать план совместных проектов на 2022 год.

Как отметил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, стать партнером Московского инновационного кластера легко - достаточно зарегистрировать свою компанию на платформе i.moscow и подключить к профилю действующую электронную подпись.