Москвичи не хотят строгих ковидных ограничений

И прежде всего потому, что уже существующие ограничения работают в городе достаточно эффективно. Об этом свидетельствуют усиленные проверки соблюдения масочного режима в транспорте. Как рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, до 90 процентов пассажиров в вагонах и на перронах метро, МЦК и МЦД находятся в масках.
По мнению директора ТЦ "Океания" Бориса Мильберга, достаточно действующих мер и в сфере торговли и общепита. Он рассказал корреспонденту "РГ":
- То, что мы делаем вот уже почти на протяжении двух лет пандемии для обеспечения безопасности покупателей, для ТЦ довольно затратно, но это оправдывает себя. У нас строго соблюдается масочный режим - у входов стоят лотки-диспенсеры, из которых каждый бесплатно может взять маску. Если же кому-то маска нужна в стерильной упаковке, рядом расположен автомат по их продаже, но за такую маску нужно заплатить 15-20 рублей. Установлены при входах и санитайзеры. Большая часть москвичей первым делом обрабатывают руки. Туалетами в ТЦ все пользуются бесконтактно - двери их открыты, краны оснащены датчиками, чтобы помыть руки. Воздух в здании площадью 135 тысяч квадратных метров с помощью систем воздухоочистки меняется дважды в час.
"А если посетитель вошел в маске, а потом тут же снял ее, как бывает?" - поинтересовался корреспондент "РГ". "Тогда надеть маску попросит охрана. К тем, кто не выполнит требование, вызовут полицию, но необходимость в этом возникает крайне редко", - рассказал директор. Большая часть москвичей правила соблюдают без напоминания, не случайно 5 тысяч масок, выкладываемых для бесплатной раздачи, хватает на день при том, что посещают ТЦ 30-40 тысяч покупателей. Остальные приходят в своих масках.
Соблюдают посетители и дистанцию. В кафе пришлось уменьшить количество посадочных мест с 600 до 400, чтобы расстояние между столиками было не меньше полутора метров. Охрана следит, чтобы в лифтах поднимались в основном семьи с колясками. Остальных просят пользоваться эскалатором, чтобы в тесном пространстве не оказывались рядом чужие люди.
По мнению Бориса Мильберга, существующих мер достаточно, чтобы до минимума снизить риск заражения. Такой же точки зрения придерживается политолог Олег Матвейчев. Он отмечает: система здравоохранения в Москве справляется с нагрузкой. Создан резерв койко-мест, а онлайн-сервисы позволяют своевременно получать медпомощь и консультации врачей. Кроме того, до России новые штаммы доходят с опозданием: "Это дает возможность смотреть на меры других стран и принимать эффективные шаги". Напомню, гибкая стратегия борьбы с COVID-19, выбранная правительством Москвы, сочетает комплекс ограничений и мер поддержки уязвимых категорий жителей. Это позволяет реагировать на меняющуюся обстановку, не прибегая к жестким ограничениям.