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31.01.2022 00:27
Рубрика: Общество

Москвичи не хотят строгих ковидных ограничений

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8668)
"Омикрон" слегка замедлил рост в столице, но главное - большая часть инфицированных переносит его по-прежнему легко. Госпитализация требуется 5,5 процента заболевших. Тем не менее вопрос, не ужесточат ли власти на этом фоне ограничения, продолжает волновать горожан. Большая часть из них, как выяснил корреспондент "РГ", необходимости в этом не видят.

И прежде всего потому, что уже существующие ограничения работают в городе достаточно эффективно. Об этом свидетельствуют усиленные проверки соблюдения масочного режима в транспорте. Как рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, до 90 процентов пассажиров в вагонах и на перронах метро, МЦК и МЦД находятся в масках.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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По мнению директора ТЦ "Океания" Бориса Мильберга, достаточно действующих мер и в сфере торговли и общепита. Он рассказал корреспонденту "РГ":

- То, что мы делаем вот уже почти на протяжении двух лет пандемии для обеспечения безопасности покупателей, для ТЦ довольно затратно, но это оправдывает себя. У нас строго соблюдается масочный режим - у входов стоят лотки-диспенсеры, из которых каждый бесплатно может взять маску. Если же кому-то маска нужна в стерильной упаковке, рядом расположен автомат по их продаже, но за такую маску нужно заплатить 15-20 рублей. Установлены при входах и санитайзеры. Большая часть москвичей первым делом обрабатывают руки. Туалетами в ТЦ все пользуются бесконтактно - двери их открыты, краны оснащены датчиками, чтобы помыть руки. Воздух в здании площадью 135 тысяч квадратных метров с помощью систем воздухоочистки меняется дважды в час.

"А если посетитель вошел в маске, а потом тут же снял ее, как бывает?" - поинтересовался корреспондент "РГ". "Тогда надеть маску попросит охрана. К тем, кто не выполнит требование, вызовут полицию, но необходимость в этом возникает крайне редко", - рассказал директор. Большая часть москвичей правила соблюдают без напоминания, не случайно 5 тысяч масок, выкладываемых для бесплатной раздачи, хватает на день при том, что посещают ТЦ 30-40 тысяч покупателей. Остальные приходят в своих масках.

Большая часть москвичей соблюдает действующие правила без напоминания

Соблюдают посетители и дистанцию. В кафе пришлось уменьшить количество посадочных мест с 600 до 400, чтобы расстояние между столиками было не меньше полутора метров. Охрана следит, чтобы в лифтах поднимались в основном семьи с колясками. Остальных просят пользоваться эскалатором, чтобы в тесном пространстве не оказывались рядом чужие люди.

По мнению Бориса Мильберга, существующих мер достаточно, чтобы до минимума снизить риск заражения. Такой же точки зрения придерживается политолог Олег Матвейчев. Он отмечает: система здравоохранения в Москве справляется с нагрузкой. Создан резерв койко-мест, а онлайн-сервисы позволяют своевременно получать медпомощь и консультации врачей. Кроме того, до России новые штаммы доходят с опозданием: "Это дает возможность смотреть на меры других стран и принимать эффективные шаги". Напомню, гибкая стратегия борьбы с COVID-19, выбранная правительством Москвы, сочетает комплекс ограничений и мер поддержки уязвимых категорий жителей. Это позволяет реагировать на меняющуюся обстановку, не прибегая к жестким ограничениям.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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