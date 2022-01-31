Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос за 2021 год на четверть

В 183 страны экспортировала Москва в прошлом году несырьевую неэнергетическую продукцию. В итоге было продано в общей сложности на сумму 29,07 миллиарда долларов, что на 25,4 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 29,2 процента больше, чем в 2019 году.

Основными импортерами стали Казахстан, Белоруссия, США, Германия и Китай. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Рост несырьевого неэнергетического экспорта особенно важен для Москвы, так как в рамках национального проекта "Межнациональная кооперация и экспорт" к 2030 году перед столицей наряду с другими регионами стоит задача по обеспечению реального роста экспорта этой продукции не менее, чем на 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.

Владимир Ефимов рассказал: "Москва остается главным российским поставщиком несырьевой неэнергетической продукции. По итогам января-ноября 2021 года доля экспорта столицы составила 17,2 процента от общероссийского. За этот период поставки от городских предприятий и компаний увеличились на 25,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составили 29,07 миллиарда долларов".

Лидером среди импортеров по-прежнему остается Казахстан - поставки туда составили 3,03 миллиарда долларов. Среди партнеров также Белоруссия - экспорт в эту страну составил 2,88 миллиарда долларов, США - 2,38 миллиарда долларов, Германия - 1,63 миллиарда долларов, Китай - 1,53 миллиарда долларов - и Япония - 1,14 миллиарда долларов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил: "Если смотреть на структуру столичного экспорта, то поставки промышленной продукции занимают наибольшую часть московского ННЭ - 88 процентов. За 11 месяцев 2021 года московские экспортеры отправили за рубеж промышленные товары на 25,54 миллиарда долларов, что больше, чем в аналогичном периоде 2020 года почти на 29 процентов. Среди них, например, техника, оборудование, оптика".

По данным специалистов центра "Моспром", столичные компании отправили за рубеж механическое оборудование и технику на 2,65 миллиарда долларов, что на 37,5 процента больше, чем в январе - ноябре 2020 года. Объем экспорта электрических устройств и аппаратуры связи увеличился на 36,4 процента и составил 1,55 миллиарда долларов. Поставки оптики, приборов и медицинского оборудования достигли 485,79 миллиона долларов, прирост составил 30,2 процента, а объем экспорта косметической продукции вырос на 28 процентов - до 402,65 миллиона долларов.

На долю агропромышленного экспорта приходятся оставшиеся 12 процентов ННЭ Москвы. Здесь также наблюдается положительная динамика: по итогам 11 месяцев 2021 года общая стоимость поставок составила 3,52 миллиарда долларов, что на 4,7 процента больше аналогичного показателя 2020 года. Речь идет о колбасных, шоколадных, мучных и кондитерских изделиях, мороженом и безалкогольных напитках.

Центр "Моспром", подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК.

Эксперты Центра анализируют целевые рынки для столичных производителей, а также в рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом.