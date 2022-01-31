Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос за 2021 год на четверть

Новости

Бельгийским начальникам запретили беспокоить подчиненных в нерабочее время 09:15
Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге АТР 08:47
В Роспотребнадзоре назвали средства для уборки, если в доме болеют COVID-19 08:45
Социалисты побеждают на выборах в Португалии 08:40
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на молочную продукцию 08:35
Глава ЛНР Пасечник: Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники 08:15
Трутнев назвал Приморье лидером экономического развития в ДФО 08:11
Опыты на грызунах подтвердили легкий COVID-19 у зараженных "омикроном" 07:10
Мисс США 2019 Чесли Крист погибла в Нью-Йорке 06:36
Трутнев рассказал о проблемах при передаче "дальневосточных гектаров" 06:27
Военные РФ организовали систему управления войсками на учениях в Беларуси 06:15
В Комсомольске-на-Амуре лжемедики похитили больше 188 млн рублей 05:26
В Приморье выполнили уникальную 4D-операцию 05:09
Мэр Нью-Йорка заявил о резком снижении числа случаев COVID-19 05:07
Нутрициолог посоветовала рыбу и водоросли для восполнения запасов йода 05:07
В Приморье началась вакцинация подростков от коронавируса 05:03
Врач Сухова посоветовала вакцинироваться от COVID-19 в утренние часы 04:05
Японские ученые: Штамм "омикрон" вызывает более легкую пневмонию 03:50
Круизный лайнер вынудил SpaceX перенести запуск ракеты 03:26
В Чехии ураганный ветер блокировал движение поездов 03:05
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к лету 02:32
В столице Канады продолжились протесты против коронавирусных ограничений 02:25
Express: Риск повторного заражения "омикроном" выше в 5,4 раза 01:55
В Австрии завершился локдаун для непривитых 01:52
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина 01:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 08:45
Рубрика: Экономика

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы вырос за 2021 год на четверть

Текст: Александр Проценко
В 183 страны экспортировала Москва в прошлом году несырьевую неэнергетическую продукцию. В итоге было продано в общей сложности на сумму 29,07 миллиарда долларов, что на 25,4 процента больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 29,2 процента больше, чем в 2019 году.

Основными импортерами стали Казахстан, Белоруссия, США, Германия и Китай. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Электронный офис инвестора Москвы помог бизнесу более 150 000 раз в 2021 году

Рост несырьевого неэнергетического экспорта особенно важен для Москвы, так как в рамках национального проекта "Межнациональная кооперация и экспорт" к 2030 году перед столицей наряду с другими регионами стоит задача по обеспечению реального роста экспорта этой продукции не менее, чем на 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года.

Владимир Ефимов рассказал: "Москва остается главным российским поставщиком несырьевой неэнергетической продукции. По итогам января-ноября 2021 года доля экспорта столицы составила 17,2 процента от общероссийского. За этот период поставки от городских предприятий и компаний увеличились на 25,4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020 года и составили 29,07 миллиарда долларов".

Лидером среди импортеров по-прежнему остается Казахстан - поставки туда составили 3,03 миллиарда долларов. Среди партнеров также Белоруссия - экспорт в эту страну составил 2,88 миллиарда долларов, США - 2,38 миллиарда долларов, Германия - 1,63 миллиарда долларов, Китай - 1,53 миллиарда долларов - и Япония - 1,14 миллиарда долларов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил: "Если смотреть на структуру столичного экспорта, то поставки промышленной продукции занимают наибольшую часть московского ННЭ - 88 процентов. За 11 месяцев 2021 года московские экспортеры отправили за рубеж промышленные товары на 25,54 миллиарда долларов, что больше, чем в аналогичном периоде 2020 года почти на 29 процентов. Среди них, например, техника, оборудование, оптика".

По данным специалистов центра "Моспром", столичные компании отправили за рубеж механическое оборудование и технику на 2,65 миллиарда долларов, что на 37,5 процента больше, чем в январе - ноябре 2020 года. Объем экспорта электрических устройств и аппаратуры связи увеличился на 36,4 процента и составил 1,55 миллиарда долларов. Поставки оптики, приборов и медицинского оборудования достигли 485,79 миллиона долларов, прирост составил 30,2 процента, а объем экспорта косметической продукции вырос на 28 процентов - до 402,65 миллиона долларов.

Фото: Алексей Ничукин/РИА Новости
Москву назвали лучшим городом для молодых предпринимателей в России

На долю агропромышленного экспорта приходятся оставшиеся 12 процентов ННЭ Москвы. Здесь также наблюдается положительная динамика: по итогам 11 месяцев 2021 года общая стоимость поставок составила 3,52 миллиарда долларов, что на 4,7 процента больше аналогичного показателя 2020 года. Речь идет о колбасных, шоколадных, мучных и кондитерских изделиях, мороженом и безалкогольных напитках.

Центр "Моспром", подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного промышленного экспорта и экспорта продукции АПК.

Эксперты Центра анализируют целевые рынки для столичных производителей, а также в рамках байерской программы эксперты Центра бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогают московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом.

В регионах Экономика ВЭД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Глава ЛНР Пасечник: Под видом инструкторов на Украину прибывают наемники
Военные РФ организовали систему управления войсками на учениях в Беларуси
Иммунолог Крючков: Ситуация с COVID-19 в мире стабилизируется к лету
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на молочную продукцию
Как изменится мировая экономика в 2022 году
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году