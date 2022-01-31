Оплата банковской картой заработает на всех турникетах метро Москвы

Все без исключения турникеты в столичном метро летом будут принимать к оплате банковские карты, сообщил в интервью РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что возможность оплаты проезда в метро банковскими картами появились в 2016 году. Тогда, по словам Ликсутова, этому варианту отдавали предпочтение примерно тысяча человек. "Теперь, если брать данные за декабрь 2021 года, уже почти 900 тысяч человек ежедневно пользуются оплатой проезда по банковским картам", - добавил чиновник.

Москвичи, говорит заммэра, молниеносно реагируют на все инновации, которые им удобны, и этим заметно отличаются от других жителей Европы.