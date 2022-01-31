Под Смоленском закрыли лабораторию с 15 килограммами наркотиков

Смоленская полиция прекратила работу небольшого наркозавода по производству мефедрона. В съемном жилье нашли 15 килограммов наркотиков, 50 кг прекурсоров, химическое оборудование и пистолет с патронами, сообщили в МВД России.

При производстве состоял наемный работник, но полицейские вышли и на предполагаемого организатора лаборатории, жителя Орловской области. Он арендовал дом в Ленинском районе областного центра, завез туда оборудование и нанял человека контролировать процесс.

- Злоумышленник был объявлен в федеральный розыск, а затем задержан в Краснинском районе Смоленской области, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оба фигуранта заключены под стражу. Против них возбуждены уголовные дела о незаконном обороте оружия и производстве запрещенных веществ/