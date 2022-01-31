Подмосковные власти просят наделить их полномочиями по эвакуации автомобилей

В Подмосковье может появиться служба, аналогичная столичной автодорожной инспекции. По крайней мере, власти очень на это надеются. Мособлдума разработала законодательную инициативу, наделяющую регион полномочиями по эвакуации на штрафстоянки личных автомобилей граждан.

В Москве и Санкт-Петербурге эти полномочия давно перераспределены. В остальных субъектах машины, припаркованные в неположенных местах, эвакуирует только ГИБДД. Казалось бы, ну что за необходимость в таких нововведениях? ГИБДД есть везде - пусть и дальше эвакуирует. Да только не хватает дорожной полиции на всех нарушителей, как показывает жизнь в Подмосковье.

Когда область начала мусорную реформу, операторы, ответственные за вывоз отходов, столкнулись с такой ситуацией. Контейнерные площадки забиты личным транспортом - не подъедешь. Госадмтехнадзор на жалобы реагирует быстро, приезжает и сочувствует, но отодвинуть машины от баков не может - нет полномочий. А инспекторы ГИБДД, у которых полномочия есть, прибывают по вызову через пару-тройку часов. Тем временем у мусорщиков в карманах - смартфоны с программой, контролирующей соблюдение рабочего графика, часами ждать эвакуации они не могут. Не разгрузили баки сразу, заедут на обратном пути, но если и тогда подъезд окажется загорожен - мусор останется до следующего дня. Жители ругаются. Бывает, что нарушитель уезжает сам до приезда ГИБДД. Тогда ругаются инспекторы, которые, получается, приехали на ложный вызов. Зимой ситуация усугубляется - к мусору добавляется снег. "Словом, в жалобах со всех сторон тонем, а сделать ничего не можем", - говорит председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Над законодательной инициативой о перераспределении полномочий областные парламентарии начали работать еще в прошлом году. "В сентябре отправили ее на согласование в правительство РФ, а 19 января этого года получили положительное заключение", - говорит Баранов. Он надеется, что уже весной законопроект будет рассмотрен в Госдуме - принимать его должны именно федеральные депутаты. И тогда подмосковные власти приступят к созданию новой службы.

Впрочем, не все эксперты так оптимистичны, как Александр Баранов. Председатель общественного совета минтранса Михаил Блинкин, к примеру, напоминает: даже в экстренных случаях, когда нужно убрать с дороги автомобиль, мешающий "скорой помощи" или пожарной машине, это делается в сопровождении должностного лица из ГИБДД. По-другому нельзя.

Областная инициатива уже получила положительное заключение федерального правительства

И решить проблему одними запретительными мерами не получится. Очень часто люди паркуются с нарушениями не потому, что им плевать на нормы и правила, а потому что парковаться попросту негде. "В любом дворе найдешь машины, у которых два колеса в пожарном проезде, а два - на газоне", - отмечает Блинкин. Достаточного количества доступных бесплатных парковок нет нигде, даже в Москве, и именно с решения этого вопроса нужно начинать наводить порядок, уверен эксперт. "Но и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает так же. Он призывает глав муниципалитетов смотреть на проблему с обеих сторон: не только выявлять нарушителей, но и организовывать нормальные парковочные места", - добавляет Александр Баранов.