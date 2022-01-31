Самым аварийным днем в столице на прошлой неделе стала пятница

Самым аварийным днем прошлой недели в Москве стала пятница, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции. В этот день на дорогах зафиксировано 23 ДТП, в которых 24 человека пострадали.

Всего на прошлой неделе на дорогах Москвы было зарегистрировано 102 ДТП, в которых 4 человека погибли, 118 получили ранения. В том числе 9 детей в возрасте до 16 лет. Наибольшее число происшествий составили столкновения транспортных средств - 49. Наездов на пешеходов зафиксировано 41. При этом 19 из них произошли вне зоны пешеходных переходов.