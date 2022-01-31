Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве "Мисс Кузбасс"

Щербинский суд Москвы отправил под стражу на два месяца Александра Попова, подозреваемого в убийстве жены.

Его супруга Ксения Сапожкова пропала полгода назад. По заявлению мужа, она улетела в Дубай и не вернулась. В 2010 году 19-летняя Ксения завоевала титул "Мисс Кузбасс-2010".

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, экс-глава Центрального района Новокузнецка, начальник отдела московского метрополитена Александр Попов расправился с женой, а в полицию сообщил, будто Ксения пропала в ОАЭ.

Раскрыть это преступление оперативникам удалось через шесть месяцев. Останки женщины не найдены до сих пор.