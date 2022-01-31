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31.01.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Торговые центры в России потеряли до половины посетителей

Текст: Татьяна Ткачёва
Посещаемость торговых центов в крупных городах в прошлом году упала на 20-40 процентов после введения ограничительных мер. Самый резкий отток покупателей был связан с проверкой сертификатов о вакцинации или перенесенном COVID-19. При этом более 70 процентов горожан заявили, что QR-коды у них есть.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Покупательское поведение россиян на фоне "антиковидных" ограничений изучили международная консалтинговая компания JLL и российский маркетплейс товаров для дома Hoff. Они опросили более 1500 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других крупных городов России. Также использовались внутренние данные JLL.

Фото: Антон Вергун/ ТАСС
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В частности, компания выяснила, что там, где были введены QR-коды для посещения торговых центров, трафик в них упал в среднем на 20-50 процентов по сравнению с допандемийным. В Москве же, где QR-коды в торговых центрах не проверяли, потери оказались значительно ниже - на уровне 10-20 процентов, а в топовых местах и того меньше. Причем в большинстве качественных объектов значительно возросли конверсия и средний чек.

На падение трафика в столичных торговых центрах сказались главным образом ограничения, наложенные весной 2021 года, отсутствие интересного контента в кинотеатрах и рост e-commerce в некоторых сегментах, пояснила руководитель департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина.

Каждый второй участник опроса Hoff отметил, что если ходить в торговые центры можно будет только с QR-кодом, то он будет совмещать покупки в обычной рознице и в Сети. При этом 18 процентов респондентов готово заказывать все необходимое онлайн. А 13 процентов - намерено отложить покупки до отмены кодов. Любопытно, что приверженность офлайн-рознице охотнее декларировали молодые люди (25-35 лет). Они планируют ходить в магазины даже при отсутствии QR-кода.

У большинства респондентов - 74 процентов в целом по стране - сертификат о прививке или иммунизации уже есть. Каждый десятый планирует обзавестись им в обозримом будущем.

По данным Hoff, в Москве QR-коды имеет 71 процент потребителей, в Санкт-Петербурге - 69. Наиболее высокий охват - в Краснодаре. Там QR-кодами обладают восемь из десяти респондентов. Чаще всего получают сертификаты россияне в возрасте 55+, реже всего - молодежь 25-35 лет.

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