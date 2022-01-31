В Белгородской области задержан подозреваемый в убийстве двух сестер

В Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух сестер.

По данным регионального следственного управления СК РФ, утром 30 января в доме в селе Аверино Губкинского городского округа было обнаружено тело 56-летней женщины с признаками насильственной смерти. Позднее в квартире в городе Губкине было найдено тело ее родной сестры, тоже умершей не своей смертью.

По подозрению в совершении преступлений задержан сожитель сестры из Губкина.

Следствие выяснило, что в последнее время между этим ранее судимым за убийство мужчиной и его сожительницей регулярно происходили бытовые ссоры, о которых женщина рассказывала своей сестре, и та предлагала расстаться с агрессивным сожителем.

- Предварительно установлено, что в ночь на 30 января 2022 года в ходе очередной ссоры подозреваемый убил свою сожительницу, затем отправился к ее сестре, прошел в дом и нанес женщине несколько ударов ножом, после чего покинул место происшествия и вернулся в Губкин, - рассказали в СУ СК.

В отношении 46-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают, что одна из жертв мужчины работала адвокатом.