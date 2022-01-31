В Ивановской области выявлен омикрон-штамм

В Ивановской области официально подтверждено присутствие штамма "омикрон", сообщил журналистам глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

- В выходные мы получили результаты и теперь уже можно совершенно официально сказать, что "омикрон" циркулирует в Ивановской области, - приводит слова чиновника РИА Новости.

В связи с многократно возросшей нагрузкой на первичное звено здравоохранения с 1 февраля в регионе приостанавливается диспансеризация населения. Исключение составляет углубленное обследование людей, переболевших COVID-19.

- За минувшую неделю число вызовов врача на дом выросло более, чем в четыре раза, - отметил Фокин. По данным на понедельник в Ивановской области зарегистрировано 72 445 инфицированных, суточный прирост составил 255 человек. Шестеро больных за сутки скончались.