В Липецкой области приостановлена диспансеризация населения

Администрация Липецкой области приняла решение с 1 февраля приостановить плановую диспансеризацию населения, чтобы высвободить медиков для борьбы с COVID-19.

- Предварительные и периодические медосмотры будут проводиться в полном объеме, - уточнили в администрации.

Благодаря этому, в поликлиниках станет меньше посетителей, а освободившийся медперсонал сможет заняться больными людьми.

- В связи с резким увеличением числа зарегистрированных случаев COVID-19 количество вызовов врачей на дом выросло в несколько раз. При этом в инфекционных госпиталях нет большого прироста госпитализированных. Из 1400 коек 42,6 процента свободны, - рассказали в управлении здравоохранения.