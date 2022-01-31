В московском центре реабилитации диких животных содержится около 600 обитателей

Новости

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина 01:23
FT: Париж и Берлин встревожены воинственной политикой Британии в адрес России 00:50
Футболист "МЮ" арестован по подозрению в изнасиловании и избиении девушки 30.01.2022
СКР завершил расследование уголовного дела об аферах с билетами в театр 30.01.2022
Африканские священники РПЦ совершили первую литургию 30.01.2022
Умер актер, режиссер и сценарист Виктор Мережко 30.01.2022
Около 567 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 30.01.2022
Ученые США назвали условия для приобретения "супериммунитета" от ковида 30.01.2022
Для проверки новой РЛС "Небо-Т" в воздух подняли самолеты Су-34 30.01.2022
Минобороны Болгарии: Необходимости в дополнительных силах НАТО у нас нет 30.01.2022
Авиацию Балтфлота усилили четыре истребителя Су-30СМ2 30.01.2022
Из Невы подняли тело мальчика, провалившегося под лед неделю назад 30.01.2022
В Германии рассказали, сколько ждать сертификации “Северного потока - 2” 30.01.2022
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал" 30.01.2022
В Совфеде усомнились в законности изъятия Лондоном собственности у российских "олигархов" 30.01.2022
В Сочи из-за шторма затонуло парусное моторное судно 30.01.2022
Первый туристический поезд "Крымский вояж" прибыл в Севастополь 30.01.2022
В Пензенской области водитель маршрутки высадил девочку на мороз 30.01.2022
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева 30.01.2022
Александр Михайлов о Леониде Куравлеве: "Надежный, спокойный" 30.01.2022
Синоптик рассказал, что жителям Центра России принесет циклон "Надя" 30.01.2022
В Казахстане задержан подозреваемый в осквернении православного кладбища 30.01.2022
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется 30.01.2022
Олимпийский чемпион Артур Далалоян завершил карьеру 30.01.2022
Глава МИД Британии подтвердила планы Лондона ввести новые санкции против России 30.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
В феврале в России вырастут пенсии, пособия и маткапитал
31.01.2022 00:23
Рубрика: Общество

В московском центре реабилитации диких животных содержится около 600 обитателей

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8668)
Центр реабилитации диких животных департамента природопользования Москвы лишь за прошлый год принял 120 птиц и животных. Среди них десятки ястребов и сов, тринадцать экзотических змей, шесть приматов, песец, четыре енота и столько же лиц, а также тигр и крокодил.
Даже для самых экзотических животных Москва становится практически родным домом. Фото: Олеся Курпяева Даже для самых экзотических животных Москва становится практически родным домом. Фото: Олеся Курпяева
Даже для самых экзотических животных Москва становится практически родным домом. Фото: Олеся Курпяева

Корреспондент "РГ" побывал в центре и узнал, как живется его обитателям, как они туда попали, кто уже нашел новый дом. Необычная территория занимает четыре гектара в деревне Андрейково Московской области. Больше всего здесь спасенных с улиц столицы. Но есть и те, кого забрали из обычного офиса, изъяли у нерадивых уличных фотографов. От некоторых животных избавились сами хозяева, среди них статная львица Алиса.

Фото: iStock
В Подмосковье на дорогу вышел тигренок

А кого-то обнаружили случайно, как, например, бесхозного крокодила без документов из подвала зоомагазина. Бенгальского тигренка на грани истощения и в лишаях спасли из подмосковного гаража. Хозяева написали сообщение о продаже хищника, но так как торговля экзотическими животными на территории страны запрещена, инспектора изъяли его у владельцев. "Тигренок был в ужасном состоянии, первые месяцы ему не давали имени, думали, не выживет, - вспоминает начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента Сергей Бурмистров. - Специалисты и ветеринары зверя все-таки выходили и вылечили". Из просторного вольера на нас с интересом смотрел вальяжно красивый полосатый зверь. Шерсть его лоснилась, а кончик хвоста нетерпеливо подрагивал. При попытке подойти поближе к клетке Нур, так назвали хищника, молнией кинулся на прутья. "Играет, - замечает Бурмистров. - Привык к людям. Но трогать его нельзя. Его игры опасны для человека".

В центре чаще всего случаются сезонные поступления животных. В начале лета москвичи часто подбирают птенцов, выпавших из гнезда, а потом звонят с просьбой приютить пернатых. На место выезжают специалисты-биологи, и если не находят повреждений, слетков могут тут же вывезти за пределы города и выпустить в природу. Таких случаев за прошлое лето было около 80. Поздней осенью начинается приток спасенных уток. В феврале-марте косяком идут подарки - змеи, другие экзотические животные, в год свиньи, например, в центр привезли подросшего хряка, подаренного как мини-пига. В этом году - году водяного тигра - ждут больших кошек. "Пусть год и для нашего Нура окажется счастливым, хочется, чтобы он нашел себе постоянный дом", - продолжает Бурмистров.

Ежегодно специалисты выпускают на волю представителей фауны Центральной России. Так выпустили 58 сов, ястребов, уток, лис, ежей и других. "Не всех можно выпустить. Например, у нас есть спасенная сова, которая ест только белых мышей, - говорит Бурмистров. - В природе такого корма нет, птица на воле не выживет". По его словам, прежде чем начать подготовку к выпуску, специалисты оценивают готовность к самостоятельной жизни, поиску пропитания для питомца. Если нет вопросов, сначала минимизируют его контакт с человеком, а весной или осенью выпускают на территории природного заказника Москвы. В 2021 году москвичи около тысячи раз обращались с сообщениями о найденных диких животных. Чаще всего находили лис, уток и хищных птиц. Если и вы обнаружили лесного или экзотического обитателя, нуждающегося в помощи, звоните по телефону +7(495) 7777777.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
Медведев уступил Надалю в ярком финале Australian Open
Опубликовано видео первого полета самолета "Байкал"
Минпросвещения: Переводить школы на полный дистант не планируется
В Союзе кинематографистов назвали дату похорон Леонида Куравлева
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым