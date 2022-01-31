В московском центре реабилитации диких животных содержится около 600 обитателей

Центр реабилитации диких животных департамента природопользования Москвы лишь за прошлый год принял 120 птиц и животных. Среди них десятки ястребов и сов, тринадцать экзотических змей, шесть приматов, песец, четыре енота и столько же лиц, а также тигр и крокодил.

Корреспондент "РГ" побывал в центре и узнал, как живется его обитателям, как они туда попали, кто уже нашел новый дом. Необычная территория занимает четыре гектара в деревне Андрейково Московской области. Больше всего здесь спасенных с улиц столицы. Но есть и те, кого забрали из обычного офиса, изъяли у нерадивых уличных фотографов. От некоторых животных избавились сами хозяева, среди них статная львица Алиса.

А кого-то обнаружили случайно, как, например, бесхозного крокодила без документов из подвала зоомагазина. Бенгальского тигренка на грани истощения и в лишаях спасли из подмосковного гаража. Хозяева написали сообщение о продаже хищника, но так как торговля экзотическими животными на территории страны запрещена, инспектора изъяли его у владельцев. "Тигренок был в ужасном состоянии, первые месяцы ему не давали имени, думали, не выживет, - вспоминает начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента Сергей Бурмистров. - Специалисты и ветеринары зверя все-таки выходили и вылечили". Из просторного вольера на нас с интересом смотрел вальяжно красивый полосатый зверь. Шерсть его лоснилась, а кончик хвоста нетерпеливо подрагивал. При попытке подойти поближе к клетке Нур, так назвали хищника, молнией кинулся на прутья. "Играет, - замечает Бурмистров. - Привык к людям. Но трогать его нельзя. Его игры опасны для человека".

В центре чаще всего случаются сезонные поступления животных. В начале лета москвичи часто подбирают птенцов, выпавших из гнезда, а потом звонят с просьбой приютить пернатых. На место выезжают специалисты-биологи, и если не находят повреждений, слетков могут тут же вывезти за пределы города и выпустить в природу. Таких случаев за прошлое лето было около 80. Поздней осенью начинается приток спасенных уток. В феврале-марте косяком идут подарки - змеи, другие экзотические животные, в год свиньи, например, в центр привезли подросшего хряка, подаренного как мини-пига. В этом году - году водяного тигра - ждут больших кошек. "Пусть год и для нашего Нура окажется счастливым, хочется, чтобы он нашел себе постоянный дом", - продолжает Бурмистров.

Ежегодно специалисты выпускают на волю представителей фауны Центральной России. Так выпустили 58 сов, ястребов, уток, лис, ежей и других. "Не всех можно выпустить. Например, у нас есть спасенная сова, которая ест только белых мышей, - говорит Бурмистров. - В природе такого корма нет, птица на воле не выживет". По его словам, прежде чем начать подготовку к выпуску, специалисты оценивают готовность к самостоятельной жизни, поиску пропитания для питомца. Если нет вопросов, сначала минимизируют его контакт с человеком, а весной или осенью выпускают на территории природного заказника Москвы. В 2021 году москвичи около тысячи раз обращались с сообщениями о найденных диких животных. Чаще всего находили лис, уток и хищных птиц. Если и вы обнаружили лесного или экзотического обитателя, нуждающегося в помощи, звоните по телефону +7(495) 7777777.