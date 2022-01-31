В Москве 4-м заведениям общепита грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Два бара и два ресторана в Центральном округе столицы могут закрыться на 90 суток за нарушения мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.

Он рассказал: "Объединением совместно с сотрудниками полиции был проведен мониторинг соблюдения объектами общепита режима повышенной готовности в 8 заведениях общественного питания в ЦАО. Нарушения были выявлены в барах "Hidden Bar" и "Let's Rock", ресторанах "Gusto" и "Ketch Up". Сотрудники находились на территории заведений без средств индивидуальной защиты. Были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Обеденные столы были размещены на расстоянии менее 1,5 метра между посадочными местами".

За подобные нарушения грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.