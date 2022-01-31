В Москве может появиться речной аэроэкспресс

В ближайшие годы в столице может появиться водный аэроэкспресс. Как рассказала на "круглом столе" о перспективах речных перевозок руководитель объединения "Моя Москва" в Мосгордуме Елена Николаева, регулярные маршруты можно будет запустить в аэропорт Жуковский.

Протяженность фарватера Москвы-реки с севера на юг составляет 80 километров, и технически довести водный маршрут до Жуковского возможно. Но в первую очередь на данном этапе необходимо запустить первые регулярные рейсы в городской черте. А для этого нужны сами суда и плюс модернизация причалов. "Суда, которые должны появиться в Москве в этом году, собираются с нуля, - рассказал "РГ" руководитель проекта компании "Пассажирский порт" Юрий Куликов. - Таких еще не было нигде в России. Я вам больше скажу, это будет первое в мире электрическое круглогодичное судно, которое будет осуществлять регулярные перевозки".

Первые пять электроходов уже собираются, и в феврале должны начаться их испытания. "Нам важно уже сейчас понимать, с какими трудностями мы можем столкнуться в дальнейшем, оценить технические характеристики корпуса судна и учесть полученный опыт, прежде чем запустить серийное производство судов на электротяге", - добавил Юрий Куликов. Салон электросудна будет вмещать до 50 пассажиров, включая не менее двух человек на колясках. Из дополнительных удобств - панорамные окна, мягкие кресла, столики с розетками и USB-портами, сплит-система, информационные панели, велопарковочные слоты на открытой палубе в носовой части.

Вендинговые автоматы на борту не планируются, все снеки и напитки пассажиры смогут приобрести в пунктах питания на причалах. Электронной библиотеки не будет, но Wi-Fi на борту позволит слушать аудиокниги и смотреть видео.

Все ли причалы подойдут для электрических судов? Пока что детали их строительства прорабатываются, но уже ясна основа - электроходы должны швартоваться сразу с двух сторон, и не боком, как сейчас, а носом. Это оптимальное решение для зимы, когда лед у причальной стенки может оказаться слишком толстым. "Запуск причалов планируется с 2022 по 2024 год с учетом ввода новой застройки, - подтвердил замглавы департамента транспорта Алексей Митяев. - Мы постарались сделать так, чтобы у новых маршрутов не было пересечений с прогулочными, которые успешно работают".

Первые пять электроходов уже собираются, и в феврале должны начаться их испытания

В дептрансе рассчитывают, что речные перевозки будут не туристическим аттракционом наподобие монорельса, а полноценным способом передвижения по городу. Основными пассажирами, как сообщили в департаменте, будут жители прибрежных районов - для них появится транспорт в пешей доступности, который позволит сократить время в пути. К примеру, путь от парка "Фили" до причала "Верхние Мневники" на автобусе займет 65 минут, а по воде - всего 13,5 минуты, то есть в пять раз быстрее.