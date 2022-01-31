В Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от COVID-19

Добровольная вакцинация подростков от коронавируса стартовала в Москве, сообщает официальный сайт столичной мэрии.

На базе детских городских поликлиник открыто 13 пунктов. Там могут привиться 12-17 летние подростки. Применяется вакцина "Спутник М" - уже известный "Спутник V" в уменьшенной дозировке.

Адреса пунктов можно найти на портале мэрии и в городских приложениях. Привиться могут и те, кто не прикреплен к поликлинике: достаточно свидетельства о рождении и полиса ОМС.

Как и "взрослая" вакцина, "детская" - двухкомпонентная. Интервал между процедурами - 21 день.