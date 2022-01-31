В Москве началась вакцинация подростков от СOVID-19

В понедельник, 31 января, в столице началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, сделать спасительную прививку теперь можно в 13 пунктах вакцинации, открытых на базе детских городских поликлиник. Записаться на нее и вакцинировать своих детей могут все москвичи, дети которых подпадают под эту возрастную группу.

Главный врач городской детской поликлиники N 39 Светлана Павлова рассказала: "Один из пунктов открылся у нас, и первые желающие сделать прививку уже воспользовались этой возможностью. Ни у одного из подростков после прививки не было зафиксировано каких-то нежелательных реакций. Перед вакцинацией пациента осматривает врач, затем подросток какое-то время остается в поликлинике, чтобы врачи могли проследить за его состоянием.

Напомню, вакцина "Спутник М", которой прививают подростков, это меньшая дозировка - одна пятая часть взрослой вакцины "Спутник V", в эффективности и безопасности которой уже убедились многие москвичи. Состоит она так же из двух компонентов, которые нужно вводить с той же периодичностью - через 21 день. Но записываться нужно только на первый укол, запись на второй произойдет автоматически. За сутки до приема придет СМС-сообщение с напоминанием о дате, времени и адресе, куда нужно приехать.

На прошлой неделе, анонсируя предстоящий старт вакцинации, заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова подчеркнула, что вакцинация подростков будет проводиться исключительно на добровольной основе, по желанию родителей. Свидетельством этого на пункте вакцинации является письменное заявление от родителя или законного представителя об информированном согласии на медицинское вмешательство. Но для Москвы вакцина сейчас нужна как никогда. Если в начале пандемии коронавируса дети болели редко и чаще были лишь носителями нового вируса, то с приходом в город штамма "омикрон" в столице наблюдается буквально всплеск детской заболеваемости COVID-19. За последние две недели она выросла в десять раз, до 120 заболевших в сутки. В связи с этим город был вынужден отказаться от планового лечения детей, так как половина из них подхватывали инфекцию именно в стационарах. Чтобы снизить этот риск, и была сделана временная пауза для случаев, когда госпитализацию безболезненно можно на две-три недели отложить.

Ни у одного из подростков после прививки не было зафиксировано нежелательных реакций

А сегодня, с 1 февраля, город увеличил число детских ковидных коек до 1,3 тысячи, отдав под них корпус больницы имени Г.Н. Сперанского. "Мы ежедневно фиксируем значительное число госпитализаций детей с COVID-19, - прокомментировала решение властей Анастасия Ракова. - Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные детские койки. Здесь есть все необходимое, чтобы пациенты получили качественное лечение и могли восстановить свое здоровье". По словам заммэра в ближайшее время прием маленьких пациентов начнут еще два федеральных стационара - Российская детская клиническая больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. Но лучше всего, сходятся во мнении детские врачи, предупредить болезнь, тем более что теперь у подростков такая возможность есть.

Справка "РГ"

Выбрать удобный пункт вакцинации можно на сайте mos.ru. При себе иметь свидетельство о рождении или паспорт ребенка, а также полис ОМС, выданный в Москве, если ребенок не прикреплен к медицинской организации столицы. Так же потребуется СНИЛС - он нужен для получения сертификата о вакцинации на портале gosuslugi.ru.

Противопоказанием к прививке является обострение хронических заболеваний, острые инфекционные состояния (например, симптомы простуды), участие в клиническом испытании вакцины от COVID-19, а также сделанные в течение последних 30 дней другие прививки.