В Москве начали проверять законность строительства апартаментов

Столичная госинспекция по недвижимости начала инспекцию земельных участков, на которых расположены апартаменты - в план проверок попали 600 зданий. Потенциально к законности их строительства уже есть вопросы, но зачастую во время разбирательств они снимаются. Об этом рассказал начальник контрольного ведомства Владислав Овчинский.

"Уже отработано порядка 200 объектов, выявлено 25нарушений, - объяснил он. - Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований, связанных с реконструкцией и строительством. Окончательные итоги инспекционных мероприятий будут подведены в конце февраля".

Проверяют в первую очередь апартаменты в зданиях с признаками земельно-имущественных нарушений. Например, земля может быть предназначена под строительство офисов, а на ней возводятся и продаются апартаменты - это трактуется как самострой. Такое происходит нередко, особенно на фоне растущего спроса на недвижимость. Например, весной прошлого года в инспекцию пожаловались жители поселка Чоботы на западе Москвы. Дольщикам там предлагали покупать апартаменты в двухэтажном здании 1936 года постройки, где раньше располагалась школа. Мало того, что по этому адресу не выдавалось разрешения на строительство, так еще и апартаменты продавались на третьем, несуществующем этаже здания.

В госинспекции говорят, что строительство незаконных апартаментов чревато появлением новых обманутых дольщиков - они нередко "клюют" на низкие цены и громкие обещания, не проверяют документацию на строительство, а потому рискуют оказаться и без денег, и квадратных метров. Или могут получить свой угол в самострое с риском, что его снесут.

Ведомство проводит сейчас камеральные проверки, то есть дистанционно и без общения с людьми на местах. Изучает данные информационных баз, а также сведения аэрофотосъемки. Сравниваются фотографии местности разных лет, и если видно, что здание вдруг изменилось - стало выше или больше, разбираются, на каком основании это было сделано. При признаках нарушений инспекторы разбираются уже вживую - выезжают на места, проверяют документы и разрешения на строительство.

Чем же москвичей привлекают апартаменты? Все дело в цене - по сравнению с квартирами они могут стоить на 10-20% дешевле. Вот только формально это не жилье, а скорее гостиницы - в них можно купить помещение и жить там постоянно, однако прописаться нельзя. А еще в апартаментах выше коммунальные платежи и налог, а застройщики не обязаны строить рядом социальную инфраструктуру, то есть школ и детсадов на всех может не хватить. Вдобавок на апартаменты не распространяются требования, действующие к квартирам - жаловаться на шумных соседей, например, здесь будет бесполезно.

Федеральные власти уже давно ведут дискуссии о том, что апартаментам нужно придать внятный правовой статус, поскольку фактически их используют как жилье, а юридически они им не являются. Но пока решение не принято.