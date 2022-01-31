В Москве проверят законность возведения апартаментов

До конца февраля в столице будут проверены все апартаменты - на предмет законности их возведения и соблюдения прочих правил, предписанных при строительстве таких помещений. Об этом порталу mos.ru сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, в план проверки попали 600 зданий, 200 из которых уже проверены. Среди выявленных нарушений - несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования и несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством. Первый вид нарушений автоматически делает апартаменты самостроем, а их покупателей - владельцами незаконных помещений. Второй может говорить о низком качестве строительства и незаконных перепланировках, ради выгоды превращающих одну квартиру в несколько самодельных апартаментов.

Овчинский уточняет, что первый этап проверок проходит дистанционно. А специалисты надзорного ведомства выезжают на места на втором этапе, если, например, у них не сошлись данные аэросъемки или ортофотопланов текущего года и предыдущих лет.

Уточнить информацию о законности возведения апартаментов или сообщить о нарушениях можно через информационно-консультационный центр Госинспекции по электронному адресу: ikc_gin@mos.ru