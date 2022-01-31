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Текст:   Сергей Жуков 
12:50 31.01.2022

В Москве рекордно подорожали новостройки бизнес-класса

В минувшем году рекорд по росту цен в бизнес-классе поставили новостройки Северо-Восточного административного округа Москвы, которые подорожали на 65%. Об этом сообщает пресс-служба компании "Метриум".

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По подсчетам экспертов, "квадрат" в этом сегменте новостроек на северо-востоке города стоит уже 405 тысяч рублей. По данному показателю жилые комплексы уступили только тем, что строятся на западе столицы. Там квадратный метр подрос до 428 тысяч рублей (плюс 32% за год).

- В последние годы в СВАО значительно улучшилась городская среда, - отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. - Многие бывшие промзоны сейчас в этом округе превращаются в новые благоустроенные жилые районы.

Интерес к округу, по мнению экспертов, возрос также после продления Люблинско-Дмитровской ветки метро и открытия новых станций.

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