В Подмосковье СК предъявил новое обвинение в пропаганде запрещенного движения

По ее словам, обвинение предъявлено 35-летнему уже судимому местному жителю.
Как утверждает Врадий, обвиняемый, чью фамилию в ведомстве не называют, является участником международного общественного движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России) и в местах не столь отдаленных всячески поддерживает запрещенную организацию, культивирующую тюремные "ценности". Аббревиатура расшифровывается как "Арестантский Устав Един" (движение признано экстремистским и запрещено в России). В СК говорят про обыски в камерах изолятора.
- Изъяты записки, документы, пропагандирующие правила жизни сторонников запрещенного движения, допрошены более 20 свидетелей, проведены очные ставки. Кроме того, получено заключение психолого-лингвистической судебной экспертизы, - заявила Врадий.
Второе такое же дело уже практически завершено. Его фигурант сидел в том же СИЗО.
Напомним, Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения АУЕ".