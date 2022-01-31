В Подмосковье СК предъявил новое обвинение в пропаганде запрещенного движения

Это второе уголовное дело, которое Следственный комитет по Московской области расследует по статье 282.2 УК РФ. Об этом заявила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

По ее словам, обвинение предъявлено 35-летнему уже судимому местному жителю​​​.

Как утверждает Врадий, обвиняемый, чью фамилию в ведомстве не называют, является участником международного общественного движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России) и в местах не столь отдаленных всячески поддерживает запрещенную организацию, культивирующую тюремные "ценности". Аббревиатура расшифровывается как "Арестантский Устав Един" (движение признано экстремистским и запрещено в России). В СК говорят про обыски в камерах изолятора.

- Изъяты записки, документы, пропагандирующие правила жизни сторонников запрещенного движения, допрошены более 20 свидетелей, проведены очные ставки. Кроме того, получено заключение психолого-лингвистической судебной экспертизы, - заявила Врадий.

Второе такое же дело уже практически завершено. Его фигурант сидел в том же СИЗО.

Напомним, Верховный суд РФ в августе 2020 года признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения АУЕ".