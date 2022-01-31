В Подмосковье военнослужащий погиб из-за неосторожного обращения с оружием

В Подмосковье в одной из воинских частей в результате нарушения правил обращения с оружием погиб военнослужащий.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, командование воинской части совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

По предварительной версии, 31 января утром контрактник, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате выстрела смертельное ранение получил находящийся поблизости военнослужащий.

Сейчас на месте ЧП работает комиссия для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.