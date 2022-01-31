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31.01.2022 08:59
Рубрика: Экономика

В столице обновился сервис сверки финансово-лицевых счетов

Текст: Александр Проценко
Арендаторам и покупателям в столице стало удобнее проверять задолженности по договору, а также оплачивать начисления в режиме онлайн.

На mos.ru модернизировали сервис сверки их финансово-лицевых счетов. Теперь информация об отсроченных платежах всегда под рукой. Кроме того, юридические лица и индивидуальные предприниматели получили возможность оплачивать начисления прямо на mos.ru.

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Сервис сверки финансово-лицевых счетов предназначен для арендаторов городской недвижимости (земельных участков, зданий, строений) и для покупателей нежилых помещений. Это могут быть как физические и юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. В сервисе можно узнать основную информацию по финансово-лицевому счету, например, актуальную ставку арендной платы и сведения о зачисленных платежах. Помимо этого, он позволяет оплатить задолженность или перевести деньги за будущие периоды досрочно, посмотреть детализацию операций по счету за выбранный период, запросить акт сверки расчетов. Новшество прокомментировал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Сервис сверки финансово-лицевых счетов - удобный инструмент, который помогает арендаторам и покупателям городской недвижимости контролировать исполнение обязательств по договору и вовремя оплачивать начисления. В 2021 году москвичи воспользовались сервисом около одного миллиона раз. Теперь мы дополнили его новыми опциями, которые расширят возможности пользователей".

Чтобы воспользоваться обновленным сервисом, нужно зайти в раздел "Услуги", где отобразится каталог для жителей Москвы. Если же выбрать вкладку "Для бизнеса" в верхней части страницы, откроется каталог услуг для предпринимателей. Зайдя в категорию "Земля и недвижимость", пользователи увидят подкатегорию "Недвижимость". Здесь нужно нажать на тему "Аренда недвижимости". В появившемся перечне услуг будет в том числе сервис сверки финансово-лицевых счетов.

Первое новшество коснулось арендаторов городской недвижимости, которые воспользовались мерой поддержки в виде отсрочки платежей. В 2020 году предприниматели получили право перенести арендные платежи за последние семь месяцев (с 5 марта до 1 октября 2020 года). Погасить долг они могут с 1 января 2021-го до 1 января 2023-го года равными ежемесячными платежами. Подобная мера поддержки позволила снизить финансовую нагрузку на бизнесменов в период восстановления экономики.

Чтобы узнать размер остатка неоплаченного долга по отсроченному платежу, больше не понадобится отправлять обращения в Департамент городского имущества, приходить в службу одного окна ведомства или составлять запрос на сверку расчетов по финансово-лицевому счету. Сделать это можно прямо в сервисе сверки счетов. Сумма будет отображаться в разделе "Баланс по субсчетам", где указаны все начисления по договору.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Кроме того, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям стала доступна онлайн-оплата начислений. Прежде совершать платеж по финансово-лицевому счету на mos.ru могли только физические лица. Представителям компаний приходилось переводить деньги через банк. После того, как сервис усовершенствовали, платеж формируется автоматически, бизнесменам остается лишь нажать на кнопку "Оплатить".

Сервис сверки счетов доступен пользователям mos.ru со стандартной или полной учетной записью. Подробнее о том, как повысить статус своей учетной записи, можно узнать в инструкции. Онлайн-инструмент ищет финансово-лицевые счета по номеру СНИЛС (для физических лиц) и ИНН (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Есть на mos.ru и инструкция о том, как запросить акт сверки расчетов по финансово-лицевому счету. Это документ, отражающий взаимные расчеты обеих сторон. В инструкции есть подробная информация о том, по каким договорам можно получить акт, как оформить запрос, как подписать акт сверки, если нет электронной подписи.

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