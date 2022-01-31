В Тульской области школьники уйдут на внеплановые каникулы

В Тульской области объявлены дополнительные каникулы со 2 по 11февраля для школьников и студентов колледжей. В региональном управлении Роспотребнадзора считают, что это поможет разорвать цепочку распространения гриппа и ОРВИ в учреждениях образования.

В регионе эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди детей превышен в 2,2 раза, практически каждый второй заболевший - несовершеннолетний. Случаи COVID-19 зарегистрированы в 87 школах. Об этом сообщил на заседании оперштаба глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев. По данным на понедельник, в Тульской области уроки не посещают 12603 школьника и 904 педагога, конкретизировала в свою очередь зампред правительства региона Ольга Гремякова. По ее словам, из-за болезней занятия приостановлены или проходят в дистанционном формате в 1344 классах 234 школ и в 33 школах полностью, в 84 группах 17 колледжей - частично и 1 полностью. Также закрыт один детский сад и в 90 садиках - 156 групп.

В связи с обострившейся ситуацией санитарные врачи рекомендовали ввести дополнительные каникулы. При этом в начальной школе, если потребуется, могут работать дежурные группы, а детские сады могут продолжать работать при условии, что это позволяет эпидобстановка в каждом конкретном случае. Учреждения допобразования переводятся на дистант.

В сообщении отмечается также, что региональный этап Всероссийской олимпиады школьников и написание итогового сочинения будут проведены в очном формате при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.