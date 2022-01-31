Воробьев не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19

Штамм "омикрон", хоть и распространяется стремительно, не требует введения дополнительных ограничений для жителей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия-1".

Глава Подмосковья объяснил, что сейчас все силы брошены на усиление амбулаторного звена. В частности, еще 200 студентов привлечены для работы в медицинских кол-центрах, посажены на прием больных с "омикроном" узкие специалисты. В областном минздраве проанализировали ситуацию с работой поликлиник и пришли к выводу, что основной наплыв больных идет к дежурным врачам с утра, а после 16.00 посетителей в поликлиниках почти нет. Поэтому введена запись к дежурному врачу на временной промежуток с 16.00 до 20.00. Это, надеются власти, поможет снять напряженность в утренние часы.

"Что касается стационарной помощи, то здесь запас прочности очень значительный. У нас 50% ковидных коек свободны", - подчеркнул Воробьев.